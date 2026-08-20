U-21 Jリーグにオーバーエイジ枠はある？基準は？

2026-27シーズンより新設されたU-21 Jリーグ。19歳から21歳の選手を対象とした同大会だが、対象の年齢以上の選手も出場できる「オーバーエイジ（OA）枠」が設定されている。

本記事では、U-21 JリーグのOA枠について解説する。

U-21 JリーグにOA枠はある？

今季から開催されるU-21 Jリーグは、主に高校卒業以降の19歳から21歳までの選手を対象とした大会だ。ただし、オリンピックの男子サッカー競技などでも採用されている対象年齢外の選手でも出場することが可能なOA枠が設けられている。

OA枠は、年齢制限なし「OA」と22歳から24歳までの「U-24 OA」の2種類が設定されている。

U-21 JリーグのOA枠の基準は？

U-21 Jリーグでは、各クラブがこの基準を目指してチーム編成を行う推奨基準と、必ず満たさなければならない必須基準が設けられている。

初年度となる今季の推奨基準と必須基準は以下の通り。

推奨基準 OA：3選手まで

U-24 OA：4選手まで 必須基準 OA：6選手まで

U-24 OA：4選手まで

※推奨基準に満たない試合において、当該チームはU-21選手の先発4名を義務とする

なお、3シーズン目となる2028-29シーズンまでに、理想形のOA 3選手まで＋U-24 OA 3選手までを目指すことも明記されている。

2026/27 U-21 JリーグはDAZNで全試合配信！

U-21 Jリーグは、明治安田Jリーグ同様に『DAZN』で全試合をライブ配信の予定だ。

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