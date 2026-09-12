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U-21 J league©J.LEAGUE
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Yuta Tokuma

【9月12日・13日】2026/27 U-21 Jリーグ(U-21 Jリーグ)東西リーグラウンド第2節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

J1リーグ
FC東京
東京ヴェルディ
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【U-21 Jリーグ放送予定】9月12日・13日開催の2026/27 U-21 Jリーグ東西リーグラウンド第2節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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2026/27 U-21 Jリーグ東西リーグラウンド第2節が、9月12日(土)～13日(日)に開催される。

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本記事では、9月12日(土)～13日(日)のU-21 Jリーグデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

U-21 Jリーグ東西リーグラウンド第2節の試合日程・放送/配信予定

日時

グループ

対戦カード・会場

放送/配信予定

9/12(土) 18:00

EAST

U-21浦和 vs U-21 東京V

(浦和駒場スタジアム)

【放送】
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9/12(土) 18:00

EAST

U-21FC東京 vs U-21磐田

(江東区夢の島競技場)

【放送】なし

【配信】

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DAZN

9/13(日) 17:00

EAST

U-21川崎F vs U-21清水

(川崎フロンターレ麻生グラウンド)

【放送】なし

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9/13(日) 18:30

WEST

U-21長崎 vs U-21名古屋

(PEACE STADIUM connected by Softbank)

【放送】なし

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9/13(日) 19:00

WEST

U-21G大阪 vs U-21神戸

(パナソニックスタジアム吹田)

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