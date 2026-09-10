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U20ヤングなでしこ W杯イタリア戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

日本 U20

U20日本女子代表のW杯第3節イタリア戦はいつ？イタリア戦の開始時間・試合日程・放送予定を紹介。

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U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)は、U-20女子ワールドカップの3戦目に臨む。

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本記事では、U-20ヤングなでしこのW杯グループステージ第3節の試合日程、中継予定を紹介する。

U20ヤングなでしこ W杯3戦目はいつ？何時から？

U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)は、FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026の3戦目でイタリアと対戦する。

試合は2026年9月12日(土)にポーランド・ウッチのStadion Miejski ŁKS Łódźで開催。キックオフは日本時間22:00が予定されている。

項目

内容

日程

2026年9月12日(土)

対戦カード

イタリア vs 日本

キックオフ

22:00(日本時間)

会場

Stadion Miejski ŁKS Łódź(ポーランド・ウッチ)

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U20ヤングなでしこ W杯イタリア戦の放送・配信予定は？

U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)のW杯第3戦、日本vsイタリアは、DAZNで無料ライブ配信される。

FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026はDAZNで全試合無料ライブ配信される予定で、日本の初戦も有料プランへの加入なしでリアルタイム視聴が可能だ。

日本vsイタリアは2026年9月12日(土)22:00にキックオフ予定。視聴には会員登録が必要となる場合があるため、試合開始前に準備しておきたい。

項目

内容

対戦カード

イタリア vs 日本

大会

FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026

配信サービス

DAZN

配信形式

無料ライブ配信

キックオフ

2026年9月12日(土)22:00(日本時間)

備考

大会全試合をDAZNで無料ライブ配信予定

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DAZNのおすすめ視聴方法

U-20女子ワールドカップ2026は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

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U20女子ワールドカップは無料で全試合中継されるが、シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。

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U20女子ワールドカップだけでなくDAZNのコンテンツをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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