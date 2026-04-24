『U-NEXT』、欧州カップ戦出場権かかるリヴァプールvsチェルシーなど2試合のライブビューイングを開催！

『U-NEXT』は24日、5月9日（土）にプレミアリーグのライブビューイングイベントを計7会場で開催することを発表した。

いよいよクライマックスを迎える今季のプレミアリーグ。マンチェスター・シティとアーセナルによる白熱の優勝争いだけでなく、欧州カップ戦出場権争いも激しさを増している。5位以内が出場可能なチャンピオンズリーグ出場権争いはもちろん、6位ブライトン～10位エヴァートンまで5チームがひしめくヨーロッパリーグ出場権争いも熾烈を極めている。

そしてプレミアリーグを独占配信する『U-NEXT』は、終盤戦のビッグマッチにてライブビューイングイベントを開催することを発表。5月9日（土）に行われる「リヴァプール vs チェルシー」と「ブライトン vs ウォルヴァーハンプトン」の2試合をTOHOシネマズとイオンシネマの計7会場でライブ配信する。また、来場者特典としてプレミアリーグロゴステッカーを全員にプレゼントするようだ。

■開催概要

【日程】

2026年5月9日（土） 20:30より

【上映カード】

1試合目 『リヴァプール vs. チェルシー』

2試合目 『ブライトン vs. ウォルヴァーハンプトン』

【料金】

4,000円（税込）

【対象劇場】

TOHOシネマズ：新宿、なんば、仙台

イオンシネマ：板橋、幕張新都心、須坂、福岡

【チケット発売】

詳細は、各劇場のホームページをご確認ください。

TOHOシネマズ：2026年5月3日（日） 0:00より販売開始予定

https://www.tohotheater.jp/event/unextpremierleaguelv20260509.html

イオンシネマ：2026年4月27日（月）0:00より販売開始予定

https://www.aeoncinema.com/cinema/event/2026/U-NEXT_PL0509/index.html