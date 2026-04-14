『U-NEXT』、プレミアリーグ運命の天王山で人気VTuber「綺々羅々ヴィヴィ」によるウォッチパーティー開催！

動画配信サービス『U-NEXT』は、プレミアリーグ第33節のマンチェスター・シティ対アーセナルで人気VTuber「綺々羅々ヴィヴィ」によるウォッチパーティーを開催すると発表した。

今季もプレミアリーグを配信する『U-NEXT』。現地時間19日に行われる第33節では、2位マンチェスター・シティと首位アーセナルによる天王山が行われる。1試合未消化ながら6ポイント差で首位を追いかける2位チームが首位をホームに迎え、優勝争いを占う重要な一戦となる。

そしてこの試合を配信する『U-NEXT』は、人気VTuber「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」の公式YouTubeチャンネル上でのウォッチパーティーを開催することを発表。さらに開催を記念して、アーセナルFWブカヨ・サカのサイン入りユニフォームが当たるサッカーパック会員限定プレゼントキャンペーンも4月20日(月)23:59まで実施する。

なお『U-NEXT』は、久保建英が所属するレアル・ソシエダとアトレティコ・マドリーによるコパ・デル・レイ決勝戦の他、田中碧（リーズ）と松木玖生（サウサンプトン）が出場するFAカップ準決勝、さらにKNVBカップ決勝戦AZ対NECの試合も配信する。

■コパ・デル・レイ決勝 アトレティコ・デ・マドリー vs. レアル・ソシエダ

【配信日時】4月19日（土）4:00 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013636

■KNVBカップ決勝 AZアルクマール vs. NECナイメヘン

【配信日時】4月20日（月）1:00 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014197

■FAカップ準決勝 マンチェスター・C vs. サウサンプトン

【配信日時】4月 26日（日）1:15 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014219

■FAカップ準決勝 チェルシー vs. リーズ

【配信日時】4月 26日（日）23:00 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014220

■プレミアリーグ第33節 マンチェスター・C v アーセナル

【試合配信日時】4月20日（日）0:30 試合開始

【配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013655

【ウォッチパーティーURL】https://www.youtube.com/@KikiraraVivi

Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW 公式YouTubeチャンネルで実施

■ウォッチパーティー開催記念 豪華プレゼントキャンペーン

人気VTuberの「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」さんのウォッチパーティー開催を記念して、アーセナルのサカ選手サイン入りユニフォームが1名様に当たる、U-NEXTサッカーパック会員限定の豪華プレゼントキャンペーンを4月20日（月）23:59まで実施中です。詳細はU-NEXTフットボール公式Xアカウントでご確認ください。

URL）https://x.com/UNEXT_football