FAカップ決勝を「それいけ益々荘」と！『U-NEXT』、チェルシー対マンチェスター・シティでウォッチパーティー開催

動画配信サービス『U-NEXT』は、2026年5月16日（土）に行われるFAカップ決勝チェルシーvsマンチェスター・シティにあわせて、YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」とコラボのウォッチパーティーを開催することを発表した。

150年以上の歴史を持つ最古の国内カップ戦であるFAカップ。今季の決勝戦にはチェルシー、マンチェスター・Cとプレミアリーグの強豪チームが勝ち上がり、16日に聖地ウェンブリー・スタジアムでタイトルを賭けて激突する。

そしてこの一戦を独占でライブ配信する『U-NEXT』は、「それいけ益々荘」とコラボのウォッチパーティーを開催すると発表。M-1グランプリ2025準優勝で一躍脚光を浴びるドンデコルテの渡辺銀次さん、キングオブコント2023準優勝カゲヤマの益田康平さんのチャンネルとコラボし、22:50からウォッチパーティーを開催することになる。

■FAカップ決勝 ウォッチパーティー with それいけ益々荘

【開催日】2026年5月16日（土）23:00 試合開始（YouTubeライブ配信開始：22:50）

【開催アカウント】YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」（@それいけ益々荘）内でライブ配信予定

【対象試合】FAカップ 決勝『チェルシー vs マンチェスター・C』 ※U-NEXTサッカーパック内にて配信

【試合配信URL】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014492