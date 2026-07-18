U-NEXT BOXING.6の対戦カード・試合順｜トリプル世界タイトルマッチ

ボクシングイベント『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』が、7月20日(月・祝)に開催される。
本記事では、「U-NEXT BOXING.6」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。
U-NEXT BOXING.6｜開催概要
「U-NEXT BOXING.6」は7月20日(月・祝)に両国国技館(東京都墨田区)で開催される。全5試合が組まれており、スーパーフライ級4回戦から始まり、世界タイトルマッチ3試合へと進んでいく。
世界戦は第3試合からスタート。WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ「岩田翔吉vsエリック・バディージョ」、WBO世界スーパーフライ級王座決定戦「寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス」、WBA世界バンタム級王座決定戦「増田陸vs比嘉大吾」が行われる。
|項目
|内容
|大会名
|U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ
|開催日
|2026年7月20日
|開演
|17:00
|会場
|両国国技館(東京都墨田区)
|試合数
|5試合予定
対戦カード
|階級
|対戦カード
|WBA世界バンタム級王座決定戦 12回戦
|増田陸
vs
比嘉大吾
|WBO世界スーパーフライ級王座決定戦 12回戦
|寺地拳四朗
vs
イスラエル・ゴンサレス
|WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ 12回戦
|岩田翔吉
vs
エリック・バディージョ
|119ポンド契約 8回戦
|秋次克真
vs
ヘルラン・ゴメス
|スーパーフライ級 4回戦
|磯部天翔
vs
佐藤竜冴
※対戦カードは変更になる可能性あり。
U-NEXT BOXING.6｜放送・配信予定
U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。
配信は2026年7月20日(月・祝)17:00から大会終了まで実施予定。第1試合からメインイベントの増田陸vs比嘉大吾まで、全試合をライブで視聴できる見込みだ。
|ネット
|配信時間
|U-NEXT
|全試合ライブ配信(17:00開演)
U-NEXT｜視聴方法
「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING.6配信ページへアクセス
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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。