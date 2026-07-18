U-NEXT BOXING.6の対戦カード・試合順｜トリプル世界タイトルマッチ

ボクシングイベント『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』が、7月20日(月・祝)に開催される。

本記事では、「U-NEXT BOXING.6」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

U-NEXT BOXING.6｜開催概要

「U-NEXT BOXING.6」は7月20日(月・祝)に両国国技館(東京都墨田区)で開催される。

全5試合が組まれており、スーパーフライ級4回戦から始まり、世界タイトルマッチ3試合へと進んでいく。

世界戦は第3試合からスタート。WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ「岩田翔吉vsエリック・バディージョ」、WBO世界スーパーフライ級王座決定戦「寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス」、WBA世界バンタム級王座決定戦「増田陸vs比嘉大吾」が行われる。

項目 内容 大会名 U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ 開催日 2026年7月20日 開演 17:00 会場 両国国技館(東京都墨田区) 試合数 5試合予定

対戦カード

階級 対戦カード WBA世界バンタム級王座決定戦 12回戦 増田陸

vs

比嘉大吾 WBO世界スーパーフライ級王座決定戦 12回戦 寺地拳四朗

vs

イスラエル・ゴンサレス WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ 12回戦 岩田翔吉

vs

エリック・バディージョ 119ポンド契約 8回戦 秋次克真

vs

ヘルラン・ゴメス スーパーフライ級 4回戦 磯部天翔

vs

佐藤竜冴

※対戦カードは変更になる可能性あり。

U-NEXT BOXING.6｜放送・配信予定

U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。

配信は2026年7月20日(月・祝)17:00から大会終了まで実施予定。第1試合からメインイベントの増田陸vs比嘉大吾まで、全試合をライブで視聴できる見込みだ。

ネット 配信時間 U-NEXT 全試合ライブ配信(17:00開演)

U-NEXT｜視聴方法

「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。