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U-NEXT BOXING 6U-NEXT
【7/20開催】U-NEXT BOXING.6はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

U-NEXT BOXING.6の対戦カード・試合順｜トリプル世界タイトルマッチ

【ボクシング トリプル世界タイトルマッチ】「U-NEXT BOXING.6」の対戦カード・試合順は？開始時間や視聴方法も紹介。

31日間無料トライアルあり
U-NEXT BOXING. 6 kv

U-NEXT

トリプル世界タイトルマッチ「U-NEXT BOXING.6」は7月20日(月)17:00～U-NEXT独占配信！

増田陸vs比嘉大吾、寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス、岩田翔吉vsエリック・バディージョなど開催

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31日間無料トライアルあり

ボクシングイベント『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』が、7月20日(月・祝)に開催される。

【7/20開催】U-NEXT BOXING.6はU-NEXTで独占ライブ配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、「U-NEXT BOXING.6」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

U-NEXT BOXING.6｜開催概要

「U-NEXT BOXING.6」は7月20日(月・祝)に両国国技館(東京都墨田区)で開催される。

全5試合が組まれており、スーパーフライ級4回戦から始まり、世界タイトルマッチ3試合へと進んでいく。

世界戦は第3試合からスタート。WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ「岩田翔吉vsエリック・バディージョ」、WBO世界スーパーフライ級王座決定戦「寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス」、WBA世界バンタム級王座決定戦「増田陸vs比嘉大吾」が行われる。

項目内容
大会名U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ
開催日2026年7月20日
開演17:00
会場両国国技館(東京都墨田区)
試合数5試合予定

対戦カード

階級対戦カード
WBA世界バンタム級王座決定戦 12回戦増田陸
vs
比嘉大吾
WBO世界スーパーフライ級王座決定戦 12回戦寺地拳四朗
vs
イスラエル・ゴンサレス
WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ 12回戦岩田翔吉
vs
エリック・バディージョ
119ポンド契約 8回戦秋次克真
vs
ヘルラン・ゴメス
スーパーフライ級 4回戦磯部天翔
vs
佐藤竜冴

※対戦カードは変更になる可能性あり。

【7/20開催】U-NEXT BOXING.6はU-NEXTで独占ライブ配信31日間無料トライアルで視聴

U-NEXT BOXING.6｜放送・配信予定

U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。

配信は2026年7月20日(月・祝)17:00から大会終了まで実施予定。第1試合からメインイベントの増田陸vs比嘉大吾まで、全試合をライブで視聴できる見込みだ。

ネット配信時間
U-NEXT全試合ライブ配信(17:00開演)

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U-NEXT｜視聴方法

「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】U-NEXT BOXING.6配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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