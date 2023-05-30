U-19日本代表メンバーが発表！6月に仏モーリスレベロトーナメントに参戦…浦和の"超新星"早川隼平らが選出

日本サッカー協会（JFA）は30日、第49回モーリスレベロトーナメントに臨むU-19日本代表メンバーを発表した。
4月4日に、U-19日本代表が6月にフランスで開催される第49回「Maurice Revello Tournament（モーリスレベロトーナメント）」（旧トゥーロン国際大会）への出場決定を発表していたJFA。
出場チームは3グループに分かれ、日本代表はグループCでパナマ代表、ボリビア代表、コートジボワール代表と対戦する。
日本代表選出メンバーは以下の通り。
▼ GK
23 デューフエマニエル 凛太朗／流通経済大
12 濱﨑 知康／川崎フロンターレU-18
1 小林 将天／FC東京U-18
▼ DF
19 楢原 慶輝／サガン鳥栖
5 池田 春汰／横浜F・マリノスユース
3 尾崎 凱琉／大阪桐蔭高
2 畑野 優真／横浜F・マリノスユース
20 永田 滉太朗／横浜FCユース
4 市原 吏音／大宮アルディージャU-18
17 本間 ジャスティン／ヴィッセル神戸U-18
18 喜多 壱也／京都サンガF.C.U-18
▼ MF
6 徳永 涼／筑波大
15 安斎 悠人／尚志高
14 鈴木 陽人／名古屋グランパスU-18
8 神田 拓人／尚志高
16 林 奏太朗／サガン鳥栖U-18
7 早川 隼平／浦和レッズユース
21 清水 大翔／セレッソ大阪U-18
▼ FW
9 内野 航太郎／筑波大
13 行友 翔哉／愛媛FC
11 小池 直矢／法政大
10 塩貝 健人／慶應義塾大
22 石井 久継／湘南ベルマーレU-18
モーリスレベロトーナメント 大会日程
6月7日（水）第1戦 vsモロッコ代表
6月10日（土）第2戦 vsパナマ代表
6月13日（火）第3戦 vsコートジボワール代表