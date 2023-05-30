U-19日本代表メンバーが発表！6月に仏モーリスレベロトーナメントに参戦…浦和の"超新星"早川隼平らが選出

Dan Ozu
U19-Japan(C)Getty Images
トゥーロン国際大会Japan U19

【サッカー日本代表 最新情報】U-19日本代表は6月に第49回「モーリスレベロトーナメント」（旧トゥーロン国際大会）へ出場。

日本サッカー協会（JFA）は30日、第49回モーリスレベロトーナメントに臨むU-19日本代表メンバーを発表した。

4月4日に、U-19日本代表が6月にフランスで開催される第49回「Maurice Revello Tournament（モーリスレベロトーナメント）」（旧トゥーロン国際大会）への出場決定を発表していたJFA。

出場チームは3グループに分かれ、日本代表はグループCでパナマ代表、ボリビア代表、コートジボワール代表と対戦する。

日本代表選出メンバーは以下の通り。

▼ GK

23 デューフエマニエル 凛太朗／流通経済大

12 濱﨑 知康／川崎フロンターレU-18

1 小林 将天／FC東京U-18

▼ DF

19 楢原 慶輝／サガン鳥栖

5 池田 春汰／横浜F・マリノスユース

3 尾崎 凱琉／大阪桐蔭高

2 畑野 優真／横浜F・マリノスユース

20 永田 滉太朗／横浜FCユース

4 市原 吏音／大宮アルディージャU-18

17 本間 ジャスティン／ヴィッセル神戸U-18

18 喜多 壱也／京都サンガF.C.U-18

▼ MF

6 徳永 涼／筑波大

15 安斎 悠人／尚志高

14 鈴木 陽人／名古屋グランパスU-18

8 神田 拓人／尚志高

16 林 奏太朗／サガン鳥栖U-18

7 早川 隼平／浦和レッズユース

21 清水 大翔／セレッソ大阪U-18

▼ FW

9 内野 航太郎／筑波大

13 行友 翔哉／愛媛FC

11 小池 直矢／法政大

10 塩貝 健人／慶應義塾大

22 石井 久継／湘南ベルマーレU-18

モーリスレベロトーナメント 大会日程

6月7日（水）第1戦 vsモロッコ代表

 6月10日（土）第2戦 vsパナマ代表

 6月13日（火）第3戦 vsコートジボワール代表

編集部のオススメ