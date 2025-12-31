カウコン2025の地上波中継・TVer配信はある？テレビ放送の有無

過去にはテレビ放送も行われていた年末恒例のカウントダウンイベント「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE(カウコン2025)」が、12月31日(水)に開催される。

本記事では、カウコン2025の地上波中継・TVer配信について紹介する。

カウコン2025の日程は？概要を紹介

年末のカウントダウン公演は、2025年12月31日（水）に実施される。配信開始は日本時間22:30を予定しており、年越しのタイミングを含めてリアルタイムで楽しめる構成となっている。

会場は例年と同じく東京ドーム。現地での開催に加えて配信も行われるため、来場できない場合でも自宅から公演の雰囲気を味わうことが可能だ。大みそかのスケジュールを組むうえで、開始時刻は事前に確認しておきたい。

項目 内容 開催日 2025年12月31日（水） 開始時刻 22:30（日本時間） 開催会場 東京ドーム 配信 あり（リアルタイム視聴対応） 特徴 年越しの瞬間をライブで視聴可能

カウコン2025の地上波中継・TVer配信は？

カウコン2025（COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE）は、地上波テレビでの生中継およびTVerでの配信は予定されていない。

例年、大晦日の深夜にはフジテレビ系列で生中継が行われてきたが、今回の公演についてはテレビ放送の実施が明記されていない。実際に該当時間帯には、フジテレビで別の特別番組が編成されており、カウコンの中継枠は設けられていない状況だ。

また、TVerは地上波放送番組の見逃し配信を中心としたサービスであるため、そもそも地上波での放送が行われない今回のカウコン2025が配信される予定もない。無料でのテレビ視聴やTVer配信を期待している場合は注意が必要となる。

カウコン2025のテレビ放送・ネット配信予定は？

カウコン2025は、2025年12月31日(水)22:30から東京ドームで開催される。年越しの瞬間を含む公演は、STARTO ENTERTAINMENTが提供する公式配信サービスを通じてライブ配信される予定となっている。

現地開催に加えて配信が用意されている一方、視聴方法や視聴可能なタイミングはサービスごとに異なる。以下に配信・放送の対応状況を整理した。

ライブ配信 配信形態：ネット配信 視聴方法：FAMILY CLUB online 日時：2025年12月31日(水)22:30〜 料金：ファミリークラブ会員3,900円(税込)／一般4,400円(税込) 備考：リアルタイム視聴のみ対応。配信開始前への巻き戻し再生は不可

アーカイブ配信 配信形態：ネット配信 視聴方法：Netflix 日時：2026年1月7日(水)22:00〜 料金：月額料金のみ

メイキング映像 配信形態：ネット配信 視聴方法：Netflix 日時：2026年1月30日(金)22:00〜 料金：月額料金のみ

テレビ放送 放送形態：地上波／BS／CS 放送予定：なし



このように、カウコン2025はテレビ放送が行われず、視聴は配信サービスに限定される。リアルタイムで楽しむか、後日アーカイブで視聴するかによって、利用するサービスを選びたい。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？

「爆アゲセレクション」経由の『Netflix』加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。