2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の準々決勝が、各地で行われる。

本記事では、CL準々決勝の中継情報を紹介する。

チャンピオンズリーグ準々決勝の試合スケジュールは？

CL準々決勝は、第1戦が日本時間4月8日(水)・9日(木)、第2戦が15日(水)・16日(木)となっている。対戦カードはレアル・マドリーvsバイエルン・ミュンヘン、スポルティングCPvsアーセナル、バルセロナvsアトレティコ・マドリー、パリ・サンジェルマンvsリヴァプールとなった。

準々決勝 第1戦

ラウンド 試合日時 対戦カード 準々決勝

第1戦 4/8(水)

4:00 レアル・マドリー vs バイエルン・ミュンヘン スポルティングCP vs アーセナル 4/9(木)

4:00 バルセロナ vs アトレティコ・マドリー パリ・サンジェルマン vs リヴァプール 準々決勝

第2戦 4/15(水)

4:00 リヴァプール vs パリ・サンジェルマン アトレティコ・マドリー vs バルセロナ 4/16(木)

4:00 バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリー アーセナル vs スポルティングCP

※すべて日本時間。

チャンピオンズリーグ準々決勝の地上波/衛星放送・ネット配信予定は？

準々決勝の第1戦・第2戦を含む以降のチャンピオンズリーグ全試合は、BS衛星放送『WOWOW』とネット『WOWOWオンデマンド』が全試合独占生中継。その他、準々決勝はネット『Leminoプレミアム』でも2試合が試合日の24時以降から録画配信される。

そのため、地上波テレビ中継やその他のBS・CS放送、ネット配信は行われない。

CL準々決勝の中継情報

地上波放送 衛星放送 ネット配信 なし BS：WOWOW CS：なし ・WOWOWオンデマンド ・Leminoプレミアム(ディレイのみ)

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法は？

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。