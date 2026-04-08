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champions league ball(C)Getty images
チャンピオンズリーグ準々決勝はWOWOWオンデマンドで全試合ライブ配信！
Tsutomu Maeda

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝の地上波テレビ中継・BS・CS・ネット配信予定は？

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー
バルセロナ
リヴァプール
アーセナル
パリ・サンジェルマン
バイエルン
スポルティングCP
アトレティコ・マドリー
スポルティングCP 対 アーセナル
レアル・マドリー 対 バイエルン
パリ・サンジェルマン 対 リヴァプール
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝の放送予定まとめ。地上波テレビ中継、衛星放送(BS・CS)、ネット配信予定を紹介。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の準々決勝が、各地で行われる。

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本記事では、CL準々決勝の中継情報を紹介する。

チャンピオンズリーグ準々決勝の試合スケジュールは？

CL準々決勝は、第1戦が日本時間4月8日(水)・9日(木)、第2戦が15日(水)・16日(木)となっている。対戦カードはレアル・マドリーvsバイエルン・ミュンヘン、スポルティングCPvsアーセナル、バルセロナvsアトレティコ・マドリー、パリ・サンジェルマンvsリヴァプールとなった。

準々決勝 第1戦

ラウンド試合日時対戦カード
準々決勝
第1戦		4/8(水)
4:00		レアル・マドリー vs バイエルン・ミュンヘン
スポルティングCP vs アーセナル
4/9(木)
4:00		バルセロナ vs アトレティコ・マドリー
パリ・サンジェルマン vs リヴァプール
準々決勝
第2戦		4/15(水)
4:00		リヴァプール vs パリ・サンジェルマン
アトレティコ・マドリー vs バルセロナ
4/16(木)
4:00		バイエルン・ミュンヘン vs レアル・マドリー
アーセナル vs スポルティングCP

※すべて日本時間。

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チャンピオンズリーグ準々決勝の地上波/衛星放送・ネット配信予定は？

準々決勝の第1戦・第2戦を含む以降のチャンピオンズリーグ全試合は、BS衛星放送『WOWOW』とネット『WOWOWオンデマンド』が全試合独占生中継。その他、準々決勝はネット『Leminoプレミアム』でも2試合が試合日の24時以降から録画配信される。

そのため、地上波テレビ中継やその他のBS・CS放送、ネット配信は行われない。

CL準々決勝の中継情報

地上波放送衛星放送ネット配信
なし

BS：WOWOW

CS：なし

WOWOWオンデマンド

・Leminoプレミアム(ディレイのみ)

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法は？

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。

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