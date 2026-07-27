プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026が、7月28日(火)・29日(水)に開催される。

本記事では、プロ野球オールスター2026の地上波テレビ放送、BS・CS中継予定を紹介する。

プロ野球オールスター2026の開催概要

毎年恒例となっているプロ野球オールスターゲームが、2026年も2日間にわたって開催。7月28日(火)に東京ドームで第1戦、7月29日(水)に富山市民球場で第2戦が行われ、セ・リーグ、パ・リーグのスター選手たちが激突する。

両開催日には、オールスターゲームの他にホームランダービーなども開催予定だ。なお、第2戦に関しては7月30日(木)に予備日が設定。第2戦が雨天等中止の場合は、予備日に各種イベントが実施されることとなる。

第1日(東京ドーム)：7月28日(火)

17:30～18:00：ホームランダービー

18:00～18:25：開会式・入場式

18:30～：オールスターゲーム

17:30～18:00：ホームランダービー 18:00～18:25：開会式・入場式 18:30～：オールスターゲーム 第2日(富山市民球場)：7月29日(木)

17:30～18:00：ホームランダービー

18:00～18:25：開会式・入場式

18:30～：オールスターゲーム

プロ野球オールスター2026の地上波テレビ放送・BS・CS中継予定

プロ野球オールスターのテレビ放送は、地上波『テレビ放送』と『BS朝日』が2日間ともにリレー中継を予定。さらに、『CSテレビ朝日チャンネル』では各日ホームランダービーから試合終了まで通しで生中継が行われる。

第1戦：7月28日(火)

【地上波】テレビ朝日：18:30～21:00（※一部地域を除く）

【BS】BS朝日：17:30～18:30（ホームランダービー）、21:00～（地上波リレー放送）

【CS】17:30 ～ 試合終了まで

第2戦：7月29日(水)

【地上波】テレビ朝日：18:30～21:00（※一部地域を除く）

【BS】BS朝日：17:30～18:30（ホームランダービー）、21:00～（地上波リレー放送）

【CS】17:30 ～ 試合終了まで

予備日：7月30日(木) ※第2戦順延の場合のみ開催

【地上波】テレビ朝日：18:30～21:00（※一部地域を除く）

【BS】BS朝日：17:30～18:30（ホームランダービー）、21:00～（地上波リレー放送）

【CS】17:30 ～ 試合終了まで

※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球オールスター2026のネット配信はある？

プロ野球オールスター2026は、『ABEMA』が無料ライブ配信を実施。全日程で17:30～試合終了まで生中継が行われる。

ABEMA 中継情報

第1戦(7/28)：17:30～試合終了まで

第2戦(7/29)：17:30～試合終了まで

予備日(7/30)：17:30～試合終了まで ※第2戦順延の場合のみ中継

※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

プロ野球

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

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