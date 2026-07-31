ドルトムントがジャパンツアー2026で来日し、8月1日(土)にFC東京と対戦する。

本記事では、FC東京vsドルトムントの地上波テレビ放送、BS・CS中継予定を紹介する。

FC東京vsドルトムントの開催概要

ドルトムントは2026年夏に来日ツアーを実施。合計2試合が開催予定で、8月1日(土)にはMUFGスタジアム(東京)でFC東京と対戦する。

当日は19:00にキックオフ予定だ。

FC東京vsドルトムントの地上波テレビ放送・BS・CS中継予定

FC東京vsドルトムントは、地上波テレビおよびBS・CS衛星放送による生中継は予定されていない。ただし、地上波『テレビ東京』では8月2日(日)午前3:05から録画放送のみが実施される。

番組では、解説に加地亮氏と細貝萌氏が出演予定となっている。

FC東京vsドルトムントのネット配信予定は？

FC東京vsドルトムントは、ネット『ABEMA』が独占無料ライブ＆見逃し配信を予定している。番組では、野村明弘氏が実況、石川直宏氏が解説を務める。

チャンネル 形態 中継体制 ABEMA ネット ライブ配信

[8月1日(土)18:45-] テレビ東京 地上波ローカル 録画放送

[8月2日(日)3:05-] 全国ネット各局 地上波テレビ × BS・CS各局 衛星放送 × DAZN ネット ×

※7/29(水)C大阪戦のみ配信

ドルトムント来日ツアー2026のおすすめ視聴方法

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FC東京vsドルトムントは『ABEMA』で無料ライブ配信。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ

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