ドルトムントがジャパンツアー2026で来日し、8月1日(土)にFC東京と対戦する。
本記事では、FC東京vsドルトムントの地上波テレビ放送、BS・CS中継予定を紹介する。
FC東京vsドルトムントの開催概要
ドルトムントは2026年夏に来日ツアーを実施。合計2試合が開催予定で、8月1日(土)にはMUFGスタジアム(東京)でFC東京と対戦する。
当日は19:00にキックオフ予定だ。
FC東京vsドルトムントの地上波テレビ放送・BS・CS中継予定
FC東京vsドルトムントは、地上波テレビおよびBS・CS衛星放送による生中継は予定されていない。ただし、地上波『テレビ東京』では8月2日(日)午前3:05から録画放送のみが実施される。
番組では、解説に加地亮氏と細貝萌氏が出演予定となっている。
FC東京vsドルトムントのネット配信予定は？
FC東京vsドルトムントは、ネット『ABEMA』が独占無料ライブ＆見逃し配信を予定している。番組では、野村明弘氏が実況、石川直宏氏が解説を務める。
|チャンネル
|形態
|中継体制
|ABEMA
|ネット
|ライブ配信
[8月1日(土)18:45-]
|テレビ東京
|地上波ローカル
|録画放送
[8月2日(日)3:05-]
|全国ネット各局
|地上波テレビ
|×
|BS・CS各局
|衛星放送
|×
|DAZN
|ネット
|×
※7/29(水)C大阪戦のみ配信
ドルトムント来日ツアー2026のおすすめ視聴方法
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