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ABEMAでFC東京vsドルトムントを独占配信！ABEMAプレミアムで快適視聴
Tsutomu Maeda

FC東京vsドルトムントの地上波テレビ放送・BS・CS中継は？配信予定・視聴方法

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FC東京 対 ボルシア・ドルトムント
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セレッソ大阪 対 ボルシア・ドルトムント

ジャパンツアー2026、FC東京vsドルトムントの地上波テレビ、BS・CS衛星放送はある？プレシーズンマッチの中継スケジュールを紹介。

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ドルトムントがジャパンツアー2026で来日し、8月1日(土)にFC東京と対戦する。

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本記事では、FC東京vsドルトムントの地上波テレビ放送、BS・CS中継予定を紹介する。

FC東京vsドルトムントの開催概要

ドルトムントは2026年夏に来日ツアーを実施。合計2試合が開催予定で、8月1日(土)にはMUFGスタジアム(東京)でFC東京と対戦する。

当日は19:00にキックオフ予定だ。

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FC東京vsドルトムントの地上波テレビ放送・BS・CS中継予定

FC東京vsドルトムントは、地上波テレビおよびBS・CS衛星放送による生中継は予定されていない。ただし、地上波『テレビ東京』では8月2日(日)午前3:05から録画放送のみが実施される。

番組では、解説に加地亮氏と細貝萌氏が出演予定となっている。

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FC東京vsドルトムントのネット配信予定は？

FC東京vsドルトムントは、ネット『ABEMA』が独占無料ライブ＆見逃し配信を予定している。番組では、野村明弘氏が実況、石川直宏氏が解説を務める。

チャンネル形態中継体制
ABEMAネットライブ配信
[8月1日(土)18:45-]
テレビ東京地上波ローカル録画放送
[8月2日(日)3:05-]
全国ネット各局地上波テレビ×
BS・CS各局衛星放送×
DAZNネット×
※7/29(水)C大阪戦のみ配信

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ドルトムント来日ツアー2026のおすすめ視聴方法

【ABEMAプレミアム】広告なしプランで快適視聴！

FC東京vsドルトムントは『ABEMA』で無料ライブ配信。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！

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シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

セレッソ大阪vsドルトムントだけでなくシーズンを通してJリーグやブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

『DAZN』に加入した場合、新シーズンのJリーグやブンデスリーガだけでなく、ラ・リーガやセリエAなどの海外リーグ、さらにはサッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会に『DAZN』で全スポーツを見放題で楽しもう。

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【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プランがお得に視聴可能！

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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