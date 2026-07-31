第31回ちばぎんカップのジェフユナイテッド市原・千葉vs柏レイソルが、2026年8月1日(水)に行われる。

本記事では、第31回ちばぎんカップの地上波テレビ放送、BS・CS中継予定を紹介する。

ちばぎんカップ2026の開催概要

2026年1月末にも第30回大会が開催されたちばぎんカップだが、Jリーグのシーズン移行の関係で2026年夏にも開催。第31回ちばぎんカップは、2026年8月1日(土)にフクダ電子アリーナで行われる。キックオフ時刻は19:00に予定されている。

同大会は千葉県のクラブであるジェフユナイテッド市原・千葉と柏レイソルによるプレシーズン恒例の一戦で、柏がJリーグに参入した1995年から開催。2015年と2021年を除き、毎年開催されてきた歴史あるダービーマッチだ。

ちばぎんカップ2026の地上波テレビ放送・BS・CS中継予定

第31回ちばぎんカップは、地上波テレビおよびBS・CS衛星放送での生中継は行われない。地上波『千葉テレビ』でのみ試合翌日の8月2日(日)19:00～21:00に録画放送が実施される。

なお、全国中継は予定されておらず。『千葉テレビ』の放送対象地域でのみテレビでの録画放送が視聴可能だ。

ちばぎんカップ2026のネット配信予定は？

前述の通り、ちばぎんカップはテレビ放送こそ生中継では行われないものの、『千葉テレビ』の公式YouTubeチャンネルで8月1日(土)19:00からライブ配信を予定。YouTubeの視聴環境さえあれば、全国各地から誰でもリアルタイムで無料視聴が可能だ。

チャンネル 形態 中継体制 千葉テレビ

公式YouTubeチャンネル ネット ライブ配信

[8月1日(土)19:00-] 千葉テレビ

(ローカル) 地上波テレビ 録画放送

[8月2日(日)19:00-21:00] 全国ネット各局 地上波テレビ × BS・CS各局 衛星放送 × DAZN ネット ×

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