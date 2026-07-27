ドルトムントがジャパンツアー2026で来日し、7月29日(水)にセレッソ大阪と対戦する。

本記事では、セレッソ大阪vsドルトムントの地上波テレビ放送、BS・CS中継予定を紹介する。

セレッソ大阪vsドルトムントの開催概要

ドルトムントは2026年夏に来日ツアーを実施。合計2試合が開催予定で、7月29日(水)にはYANMAR HANASAKA STADIUM(大阪)でセレッソ大阪と対戦する。C大阪には元ドルトムントの香川真司が所属しており、ドルトムント公式サイトでも「特別な再会」と表現されている。

当日は19:00にキックオフ予定だ。

セレッソ大阪vsドルトムントの地上波テレビ放送・BS・CS中継予定

セレッソ大阪vsドルトムントは、地上波テレビおよびBS・CS衛星放送による中継は予定されていない。試合中継は後述するネット配信でのみ行われる。

セレッソ大阪vsドルトムントのネット配信予定は？

セレッソ大阪vsドルトムントは、ネット『DAZN』が独占ライブ＆見逃し配信を予定している。番組では、日本語実況・解説がつく予定だ。

チャンネル 形態 中継体制 DAZN ネット ライブ配信

[7月29日(水)19:00-] 全国ネット各局 地上波テレビ × BS・CS各局 衛星放送 × ABEMA ネット ×

※8/1(土)FC東京戦のみ配信

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