天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会は、2026年10月7日(水)に3回戦が各地で開催。ガイナーレ鳥取と東京ヴェルディが対戦する。
本記事では天皇杯3回戦、鳥取vs東京Vの試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ガイナーレ鳥取vs東京ヴェルディのキックオフ時間は？
ガイナーレ鳥取vs東京ヴェルディのテレビ放送・ネット配信
サービス
視聴
スカパー！動画配信
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ガイナーレ鳥取vs東京ヴェルディ｜おすすめ視聴方法
第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。
また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。
まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。
スカパー！サッカーセットの加入方法
- 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
- 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
- スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
- スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！
※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。 ※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。
チームニュース
ガイナーレ鳥取 vs 東京ヴェルディ 予想スタメン
マネージャー
- 林健太郎
直近成績
直接対戦の結果
対戦成績
1得点8
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5