「トッテナムの開幕は最悪。また補強に動く」とキャラガー予想も…指揮官は「メンタリティは金で買えない」

イギリス『スカイスポーツ』の解説を務めるジェイミー・キャラガー氏は、トッテナムに言及している。





昨季途中就任したデ・ゼルビ監督の下で残留を達成すると、今夏には約3億2200万ポンド（約692億円）を費やす超大型補強を敢行したトッテナム。しかし、29日のニューカッスル戦にも敗れて開幕2連敗（0得点5失点）。開幕2試合連続ノーゴールで敗れるのはプレミアリーグで初となった。









そんなトッテナムについて、キャラガー氏は「彼らのシーズン開幕は最悪と言っていい」と指摘。そのうえで、さらなる補強に動くことを予想している。





「しかし、チーム作りには時間がかかるものだ。多額の資金を投じて多くの新戦力が加入したが、彼らのクオリティは間違いなく高い。特にマテウス・フェルナンデスやサンドロ・トナーリといった中盤の選手たちはね」





「今日の試合では、ヤン・ポール・ファン・ヘッケのプレーなど可能性を感じさせるものもあった。だが、まだチーム作りの途中なんだ。今後、さらなる動きもあるだろう。人々が少しパニックになるのも、再び移籍市場で動くのも自然だと思う。それは間違いない。単に連敗したというだけでなく、敗戦は決断を促すからね。これほどひどい連敗を喫した後であれば、様子を見るわけにはいかないだろう」





一方でロベルト・デ・ゼルビ監督は、メンタリティの問題を問われて「まさにそれが最大の問題だ。適切なメンタリティを見出すことが最大の目標だよ。残念ながら、メンタリティは移籍市場でお金を出して買えるものではない」と語っている。