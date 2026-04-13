「トッテナムは降格しそう。今のチームはひどい。最下位にも勝てないと思う」降格圏転落で識者が酷評

降格の危機に瀕するトッテナムについて、イングランド代表OBジェイミー・キャラガー氏が酷評している。

今季はプレミアリーグでの深刻な成績不振から2度の指揮官交代を行ったトッテナム。そして迎えた12日のプレミアリーグ第32節では、ロベルト・デ・ゼルビ監督体制初の一戦でサンダーランドと対戦した。しかし61分に失点すると、主将クリスティアン・ロメロが負傷交代を強いられるアクシデントにも見舞われ、そのまま0-1で敗れた。

トッテナムはこれで勝ち点30のままとなり、今節の結果によってついに降格圏の18位に転落している。残り6試合となった中で降格が現実味を帯びているが、キャラガー氏は『スカイスポーツ』でこう語った。

「信じられないね。トッテナムは降格しそうになっている。他の（降格圏にいる）チームにはまだ希望が残っているように見えるよ」

トッテナムの残り6試合の相手は、ブライトン（H）、ウォルヴァーハンプトン（A）、アストン・ヴィラ（A）、リーズ（H）、チェルシー（A）、エヴァートン（H）。最下位ウォルヴァーハンプトンや15位リーズなど残留争い中のライバルとの対戦も残しているが、キャラガー氏は辛辣に予想している。

「試合日程だけを見ると、トッテナムには良い相手のように見えるかもしれない。だが、今の彼らはひどいチームだ。相手にとって、トッテナムとの対戦が良く見えるだろう。ウルブズはリーグ最下位だね。では、トッテナムが敵地で勝てると思うか？ ありえないだろう」

一方でギャリー・ネヴィル氏は、「これほどのビッグクラブの降格は衝撃的だろう。なんとか切り抜けるとは思っているが、現時点で残留が確実だと言える自信はない。深刻な危機にひんしているね」と主張している。