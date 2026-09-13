650億円超大型補強も、開幕4試合未勝利＆ノーゴール…17位トッテナムにOB「本当にひどい有様」

トッテナムOBジェイミー・レドナップ氏は、未だ勝利のない古巣について語っている。





今夏の移籍市場では約3億6635万ユーロ（約653億円）の超大型補強を敢行したトッテナム。しかし、12日にホームで行われたエヴァートン戦もスコアレスドローに終わり、開幕4試合で未だ勝利なし（2分け2敗）。さらに開幕4試合で一度もネットを揺らすことができておらず、これはクラブワーストの出来事となった。









勝ち点2で17位と非常に厳しいスタートとなったトッテナムだが、OBで『スカイスポーツ』のコメンテーターを務めるレドナップ氏が古巣に言及。現状の悪さを指摘しつつ、奮起を促した。





「3億ポンドもの大金を投じた後で、ゴールに苦しむことになるとは思ってなかったね。だが、約6時間プレーしてノーゴールというのは、本当にひどい有様だ」





「（エヴァートン戦の）最初の20分間は『これこそ見たかったものだ』と思える内容だった。観客全員が歓喜に沸く瞬間もあったね。ただ、全体としては決して良い状態とは言えないよ。ファンと選手に一体感が感じられない。ポジティブな要素もあったけど、いつ初勝利を挙げられるのか見当もつかないし、この状況が長引く可能性もあるね。手元にある戦力を考えれば、このまま続けるわけにはいかないよ」





「最適な布陣を見つけ出すことこそ、デ・ゼルビ監督が解決すべき課題だ。中盤のバランスも整っていない。クドゥスをトップ下（10番のポジション）で起用する、あるいはマディソンが復帰すれば彼を起用するなど、何らかの方法を見つける必要がある。クルゼフスキの状態はわからないけど、万全なら彼を起用すべきだろう」





そのうえで、「私自身も『どう変えればいいのか？』と考えてしまう。答えよりも疑問の方が多く浮かんでくる状況だ。監督は今日、あらゆる手を尽くしたがうまくいかなかった。質の高い選手が揃っているのにクオリティが欠けているね」とし、チーム状況の悪さを指摘している。





なお、トッテナムは15日にリーグカップ3回戦でリヴァプールと激突。そして19日には、第5節でアストン・ヴィラと対戦する。