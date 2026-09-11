トッテナムが20歳ベリヴァルと新契約を締結「最高の自分であろうと努力している」

トッテナムのルーカス・ベリヴァルが新契約を締結した。





20歳のベリヴァルは2024年冬の移籍市場でトッテナムへ加入。しかし、2025-26シーズンの後半、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下でわずか112分しかプレーしておらず、イタリア人監督が指揮を執った6試合のうち先発出場したのは1試合のみで、主に途中出場だった。





そのため、今夏には退団の可能性も伝えられたが、新契約を締結。ベリヴァルはこのように語っている。

「僕たちはここで素晴らしいものを築き上げている。クラブにとってエキサイティングな時期であり、だからこそ契約延長を喜んで受け入れている。常に、ピッチ上でもピッチ外でも、できる限りのことを成し遂げ、最高の自分であろうと努力している。そして、ここはまさにそのための最適な場所だと確信している」

「個人的には、チームのためにパフォーマンス、ゴール、アシストなど、より多くの貢献をし、できる限りチームに貢献したいと思っている。トレーニングを通して日々成長しており、これから始まる素晴らしいシーズンを楽しみにしている」

ロベルト・デ・ゼルビ監督は「彼の契約延長を大変嬉しく思う。彼は非常に良い働きを見せている。今は厳しい状況だ。特に彼のポジションでは、トナーリ、ベンタンクール、ギャラガーといった、いずれもハイレベルな選手たちが競合しているからだ。しかし、シーズン終了時には、彼は多くの試合で出場機会を得られるだろうと思う」と話した。