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EFL カップ
team-logoトッテナム
Tottenham Hotspur Stadium
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トッテナムvsチャールトンをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

協力：

【8月27日】トッテナムvsチャールトンのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ2回戦

EFL カップ
トッテナム 対 チャールトン
トッテナム
チャールトン
高井幸大

【高井幸大所属】2026−27カラバオカップ2回戦、トッテナム・ホットスパー対チャールトン・アスレティックのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。



日本時間2026年8月27日(木)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ2回戦で、高井幸大が所属するトッテナム・ホットスパーと、チャールトン・アスレティックが対戦する。

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本記事では、トッテナムvsチャールトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

トッテナムvsチャールトン｜試合日程・キックオフ時間

トッテナムvsチャールトンは、日本時間8月27日(木)にトッテナムのホーム、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ2回戦
  • 日時：2026年8月27日(木)3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：トッテナム・ホットスパー vs チャールトン・アスレティック
  • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム
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トッテナムvsチャールトン｜放送・配信予定

カラバオカップ2回戦のトッテナムvsチャールトンは『DAZN』がライブ配信を行う。


DAZN Promo Panel Logo


DAZN

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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トッテナムvsチャールトンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。


DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。


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トッテナムvsチャールトン チーム情報

トッテナム vs チャールトン 予想スタメン

トッテナム crest
トッテナム
TOT
フォーメーション
チャールトン crest
チャールトン
CHA
チャールトン crest
チャールトン
CHA

マネージャー

  • ロベルト・デ・ゼルビ


成績

TOT

TOT - 直近成績

CHE
1-2
GET
1-1
TSG
3-0
TSG
2-2
BRE
3-0
得点（失点）
8/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
CHA

CHA - 直近成績

COL
0-2
REA
0-3
CHE
1-3
DER
2-1
WHU
1-2
得点（失点）
9/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

トッテナムドローチャールトン
5
0
0
FAカップ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
3
チャールトン badge
チャールトン
CHA
0
終了
プレミアリーグ
チャールトン badge
チャールトン
CHA
0
トッテナム badge
トッテナム
TOT
2
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
5
チャールトン badge
チャールトン
CHA
1
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
3
チャールトン badge
チャールトン
CHA
1
終了
プレミアリーグ
チャールトン badge
チャールトン
CHA
2
トッテナム badge
トッテナム
TOT
3
終了
16得点4
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

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