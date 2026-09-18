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プレミアリーグ
team-logoトッテナム
Tottenham Hotspur Stadium
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トッテナムvsアストン・ヴィラはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【9月19日】トッテナムvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定｜鈴木彩艶出場予定！プレミアリーグ第5節

プレミアリーグ
トッテナム 対 アストン・ヴィラ
トッテナム
アストン・ヴィラ
鈴木彩艶

【鈴木彩艶出場予定】2026-27プレミアリーグ第5節、トッテナム・ホットスパーvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節が日本時間9月19日(土)に開催。トッテナム・ホットスパーと、鈴木彩艶が新加入したアストン・ヴィラが対戦する。

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本記事では、トッテナムvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

トッテナムvsアストン・ヴィラの試合日程・キックオフ時間

トッテナムvsアストン・ヴィラは、日本時間2026年9月19日(土)にトッテナムのホーム、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第5節
  • 日時：2026年9月19日(土)20:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：トッテナム・ホットスパー vs アストン・ヴィラ
  • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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トッテナムvsアストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定



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トッテナムvsアストン・ヴィラのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

トッテナムvsアストン・ヴィラの予想スタメンは？

トッテナム vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

4-2-3-1
トッテナム crest
トッテナム
TOT
フォーメーション
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
アントニーン・キンスキーアントニーン・キンスキーヤン・ポール・ファン・ヘッケヤン・ポール・ファン・ヘッケミッキー・ファン・デ・フェンミッキー・ファン・デ・フェンアーチー・グレイアーチー・グレイアンドリュー・ロバートソンアンドリュー・ロバートソンサンドロ・トナーリサンドロ・トナーリマテウス・フェルナンデスマテウス・フェルナンデスロドリゴ・ベンタンクールロドリゴ・ベンタンクールオマル・マーモウシュオマル・マーモウシュサヴィーニョサヴィーニョドミニク・ソランケドミニク・ソランケ鈴木彩艶鈴木彩艶タイロン・ミングスタイロン・ミングスアーロン・ワン＝ビサカアーロン・ワン＝ビサカマッテオ・ルッジェリマッテオ・ルッジェリヴィクトル・リンデロフヴィクトル・リンデロフエミリアーノ・ブエンディアエミリアーノ・ブエンディアブバカル・カマラブバカル・カマラロス・バークリーロス・バークリーteam-logoジョージ・ヘミングスジョン・マッギンジョン・マッギンニコラス・ジャクソンニコラス・ジャクソン
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
4-2-3-1
トッテナム

先発メンバー

アストン・ヴィラ

マネージャー

  • ロベルト・デ・ゼルビ
  • ウナイ・エメリ

成績

TOT

TOT - 直近成績

CHA
5-1
NEW
0-2
NFO
0-0
EVE
0-0
LIV
3-1
得点（失点）
6/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
AVL

AVL - 直近成績

ARS
0-1
HUL
0-0
CLB
2-3
NFO
1-2
COV
1-3
得点（失点）
7/6
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

トッテナムドローアストン・ヴィラ
1
0
4
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
1
トッテナム badge
トッテナム
TOT
2
終了
FAカップ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
終了
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
トッテナム badge
トッテナム
TOT
0
終了
FAカップ
アストン・ヴィラ badge
アストン・ヴィラ
AVL
2
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
終了
5得点9
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
440081+712
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
440082+612
3
リーズリーズLEE
422073+48
4
ハル・シティハル・シティHUL
422052+38
5
ブライトンブライトンBHA
4211135+87
6
チェルシーチェルシーCHE
4211109+17
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
413074+36
8
リヴァプールリヴァプールLIV
413064+26
9
エヴァートンエヴァートンEVE
413053+26
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
4202710-36
11
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
41214405
12
ニューカッスルニューカッスルNEW
412178-15
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
41127704
14
サンダーランドサンダーランドSUN
411235-24
15
ボーンマスボーンマスBOU
403167-13
16
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
4103611-53
17
トッテナムトッテナムTOT
402205-52
18
フラムフラムFUL
401347-31
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
401317-61
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
4004010-100
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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