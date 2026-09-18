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トッテナムvsアストン・ヴィラはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

トッテナム 対 アストン・ヴィラ
トッテナム
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ

【鈴木彩艶】トッテナムvsアストン・ヴィラはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット配信・視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節で、トッテナムとアストン・ヴィラが対戦する。鈴木彩艶が強豪クラブに挑む試合として見逃せない一戦となりそうだ。

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本記事では、トッテナムvsアストン・ヴィラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

トッテナム vs アストン・ヴィラはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節トッテナムvsアストン・ヴィラは、2026年9月19日(土)にトッテナムの本拠地トッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催される。

キックオフは現地時間19日12:30、日本時間では20:30を予定。アストン・ヴィラの鈴木彩艶は引き続きゴールマウスに入ることが濃厚だ。

項目

内容

対戦カード

トッテナムvsアストン・ヴィラ

大会

プレミアリーグ第5節

日程

2026年9月19日(土)

日本時間

20:30キックオフ

現地時間

12:30キックオフ

会場

トッテナム・ホットスパー・スタジアム

日本人所属選手

鈴木彩艶(アストン・ヴィラ)

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トッテナムvsアストン・ヴィラの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第5節、トッテナムvsアストン・ヴィラは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年9月19日(土)20:30にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス

中継予定

日時

U-NEXT「サッカーパック」

○ 独占ライブ配信

2026/9/19(土) 20:30～

DAZN

×

ABEMA

×

SPOTV NOW

×

地上波

×

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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