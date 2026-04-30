ポルトガル代表コラボのスマホケース、TORRAS『Ostand Q3 Air』登場。“記録するプレー”を支える新シリーズ

「2026 RECORD YOUR PASSION（あふれる情熱を、かけがえのない記録に）」をスローガンに掲げるモバイルアクセサリーブランドTORRASは、ポルトガル代表とのコラボレーションによるスマホケース『Ostand Q3 Air』を発売した。

スポーツは一瞬の連続が残酷なまでに勝敗に直結するが、ほとんどの“一瞬”は記録や記憶に残らない。多くの人々が注目するのは、試合のハイライトやトロフィーを掲げる栄光の瞬間だろう。しかし、その裏側には膨大なトレーニングと試行錯誤の積み重ねがある。

TORRASは、そうした“記録されにくい努力”や、その結果もたらされる”勝利の栄光”に光を当てるプロダクトとして本シリーズを位置づけている。

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栄光と未完の系譜、ポルトガル代表の現在地

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今回コラボレーションするポルトガル代表は、レジェンドのエウゼビオに始まり、「黄金世代」のルイス・フィーゴ、ルイ・コスタ、そして現代の象徴であるクリスティアーノ・ロナウドへと、数多くのスターを輩出してきた。欧州屈指の強豪としての地位を築いている一方で、“セレソン・ダス・キナス”の歴史は、栄光だけでは語れない。

1966年のイングランド大会では、エウゼビオの活躍もあり初出場で3位という結果を残した。しかし、それがいまだ最高成績であり、世界一のタイトルには届いていない。

それでも、この国のサッカーへの情熱は途切れることがない。2000年は欧州大会でベスト4、2004年の自国開催大会での準優勝、そして2016年フランス大会で初の欧州制覇を果たし、着実に歩みを進めてきた。

現在のチームをけん引するのは、言うまでもなく背番号7・ロナウドだ。長年にわたり第一線でプレーを続けるその存在は、依然としてチームの中心にある。今夏に向けては、本人が「最後」と明言しており、その去就やパフォーマンスに大きな注目が集まっている。

そして、ロナウドを支えるタレントも充実している。背番号10・ベルナルド・シウバ、ブルーノ・フェルナンデスを擁する中盤は創造性と実行力を兼備し、若手の台頭も著しい。さらに最終ラインでは、ヌーノ・メンデスらが安定感をもたらしている。

個の力と組織力。その両輪を武器に、ポルトガル代表は現在も進化を続けている。

ハンズフリー撮影と耐久性、実用性にフォーカス

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スポットライトに照らされない日々の積み重ねはスポーツの根幹といってもいい。厳格な健康管理や、反復練習、そしてプレーの細部をとことん突き詰めていく姿勢を、TORRASは大切にする。そして、『Ostand Q3 Air』は、こうした日々の積み重ねを記録するためのツールとして設計されている。

独自の丸型スタンドによりハンズフリーでの撮影が可能で、フォーム確認やトレーニングログの蓄積をスムーズに行える。スタンドはゼンマイ式で360度可動し、特定の角度で固定が可能なため、どんなコンディションでも安定して、動画視聴や撮影、オンライン用途にも対応する。

専用カメラボタンを使えばアウトドアでも確実にシャッターを切ることができ、激しい動きのなかで繰り広げられるプレーの数々も逃さない。ポルトガル代表とのコラボパッケージには、黄金のナンバーステッカーと、サッカーテーマステッカーも付属しており、自分だけのオリジナルケースにカスタマイズが可能だ。

また、耐衝撃性にも配慮されており、最大4mの落下にも対応するエアクッション構造を採用。エアクッション部分にはポルトガル代表のエンブレムも施されており、しっかりホールドされる安定感は、どんなシュートからもゴールを許さない守護神ディオゴ・コスタのようだ。側面のドット加工によるグリップ性も含め、日常使用とスポーツシーンの双方を想定した設計となっている。

ポルトガル代表モデルは、「パッション・レッド」と「グローリー・ストライプ」の2種。ナショナルカラーをベースにしつつ、現代的なデザインに落とし込まれている。

ポルトガル代表は、個々の選手が持つ高い技術力を礎としたポゼッションと、ロナウドに代表されるウイングによるサイドアタック・高速カウンター、そしてそれらを支える戦術的な規律に基づいた堅守が特長だ。TORRAS『Ostand Q3 Air』はこの精神を体現するかのごとく、エッジの効いたデザインとともに、実用性を兼ね備えている。

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観戦スタイルに広がり。各国を想起させるデザイン展開

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『Ostand Q3 Airスポーツシリーズ』では、複数のカラーバリエーションも展開されている。

日本を想起させる『Horizon』はもちろんだが、その他のラインナップもサッカーファンの目には非常に『意味深』に映るはずだ。

例えば、黄色と黒のコントラストが印象的な『Iron』はドイツ、水色と白の配色はアルゼンチン、星のデザインは開催国・アメリカ。そして白と赤が際立つ『Lion』はイングランド……といったように、世界の強豪国のアイデンティティが密かに落とし込まれているのではないかと、つい深読みしたくなってしまう。 こうした『語りどころ』のあるカラーリングは、自身の応援スタイルを表現したいサポーターにとっても、心憎い演出と言えるだろう。

「すべての真の情熱の瞬間は、記録され記憶される価値がある」というTORRASのブランド信念が凝縮された『Ostand Q3 Airスポーツシリーズ』。自分の応援するチームや観戦スタイルに合わせて選べる点は、この夏、日常の中でサッカーとの距離を縮める要素の一つとなりそうだ。

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今回、TORRASからGOAL Japan読者の皆様へ、特別なプレゼントをご用意しました！

話題の「ポルトガル代表コラボシリーズ」や、豊富なカラーバリエーションの「スポーツシリーズ」が、ご購入時に以下の専用コードをご入力、または専用URLからクーポンを取得していただくと【10%OFF】でお買い求めいただけます。

■ 有効期間 2026年4月30日 ～ 5月31日

■ 対象ストアおよびご利用方法

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今回、「TORRAS」は、2026年 4月15日〜 7月31日の期間にプレゼントキャンペーンを実施中している。観戦チケットやポルトガル代表グッズ、クーポンなどが用意されており、詳細は特設ページで確認できる。

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