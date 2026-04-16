プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは4月17日(金)から19日(日)、阪神タイガースと中日ドラゴンズが対戦する。

本記事では、阪神vs中日のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

阪神タイガース対中日ドラゴンズ｜試合日程・開始時間

プロ野球公式戦2026の阪神タイガースvs中日ドラゴンズは、4月17日(金)から19日(日)に阪神甲子園球場で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 4/17(金) 18:00 阪神タイガースvs中日ドラゴンズ 4/18(土) 14:00 阪神タイガースvs中日ドラゴンズ 4/19(日) 14:00 阪神タイガースvs中日ドラゴンズ

阪神タイガース対中日ドラゴンズ｜放送・配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 4/17(金)

18:00 読売テレビ

NHK BS

スカイA DAZN(初月無料)

虎テレ 4/18(土)

14:00 CBCテレビ

MBS毎日放送

スカイA DAZN(初月無料)

虎テレ 4/19(日)

14:00 ABCテレビ

メ〜テレ DAZN(初月無料)

虎テレ

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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