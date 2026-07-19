プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは7月20日(月)、阪神タイガースと横浜DeNAベイスターズが対戦する。

本記事では、阪神vsDeNAのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の阪神タイガースvs横浜DeNAベイスターズは、7月20日(月)に阪神甲子園球場で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 7/20(月) 18:00 阪神タイガースvs横浜DeNAベイスターズ

阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 7/20(月)

18:00 サンテレビ

スカイA DAZN

虎テレ

※放送/配信予定は変更の可能性あり

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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