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【平良達郎出場】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験
Aoi Fujimiya

【UFC328】平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定｜配信開始時間・無料視聴方法・見逃し配信まとめ

【UFC328】平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定は？配信開始時間・試合開始予想・無料トライアル視聴方法・見逃し配信を紹介。

【5/10(日)】平良達郎出場予定！
ufc u-next

U-NEXT

UFC328はU-NEXTがライブ配信！

5月10日(日)午前6時～開催。平良達郎がジョシュア・ヴァンと対戦

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

U-NEXTで全試合ライブ＆見逃し配信平良達郎がUFC試合に出場

UFC世界フライ級タイトルマッチ「平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン」が、日本時間2026年5月10日(日)に開催される。日本人男子初となるUFC世界王者誕生がかかる歴史的一戦として、大きな注目を集めている。

【平良達郎出場予定】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

本記事では、平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定を紹介する。

平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定は？

「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、『U-NEXT』でライブ配信される。日本人男子初のUFC世界王者誕生がかかる歴史的一戦ということもあり、国内でも大きな注目を集めている。

U-NEXTでは、日本時間2026年5月10日(日)午前6:00開始予定のアーリープレリムから順次中継され、メインカードは午前10:00頃スタート見込みとなっている。

平良達郎戦はコメインイベントとして組まれており、日本時間午前11:00前後の開始が有力視されている。ただし、前の試合展開によって時間が前後する可能性もあるため、余裕を持って待機しておきたい。

また、U-NEXTでは日本語実況版に加え、副音声版、英語版のマルチアングル配信にも対応。追いかけ再生や見逃し配信にも対応予定となっており、リアルタイム視聴が難しい場合でも後から試合をチェックできる。

項目内容
大会名UFC 328
配信サービスU-NEXT
イベント開始時間午前6:00〜
メインカード開始予想午前10:00頃
平良達郎戦開始予想午前11:00前後
配信形式日本語実況版／副音声版／英語版
見逃し配信2026年6月8日(月)23:59まで予定
追加PPV料金不要(月額プラン内で視聴可能)

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平良達郎vsジョシュア・ヴァンの試合概要は？

「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、UFC世界フライ級王座をかけたタイトルマッチ。大会はアメリカ・ニューアークのプルデンシャル・センターで開催され、同カードはコメインイベントとして実施される。

今回の対戦は、UFC史上初となるアジア人男性同士の王座戦としても注目されており、平良達郎にとっては日本人男子初のUFC王者誕生がかかる歴史的一戦となる。

打撃を武器とする王者ジョシュア・ヴァンに対し、平良はグラップリング能力を強みとするスタイル。対照的なファイトスタイルのぶつかり合いが大きな見どころだ。

  • 大会名：UFC 328
  • 対戦カード：ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎
  • 試合形式：UFC世界フライ級タイトルマッチ
  • 開催日：2026年5月10日(日)
  • 開始予想時間：午前11:00前後
  • 開催地：アメリカ・ニューアーク

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UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFC328を視聴するだけ

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。