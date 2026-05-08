【UFC328】平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定｜配信開始時間・無料視聴方法・見逃し配信まとめ

UFC世界フライ級タイトルマッチ「平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン」が、日本時間2026年5月10日(日)に開催される。日本人男子初となるUFC世界王者誕生がかかる歴史的一戦として、大きな注目を集めている。

本記事では、平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定を紹介する。

平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定は？

「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、『U-NEXT』でライブ配信される。日本人男子初のUFC世界王者誕生がかかる歴史的一戦ということもあり、国内でも大きな注目を集めている。

U-NEXTでは、日本時間2026年5月10日(日)午前6:00開始予定のアーリープレリムから順次中継され、メインカードは午前10:00頃スタート見込みとなっている。

平良達郎戦はコメインイベントとして組まれており、日本時間午前11:00前後の開始が有力視されている。ただし、前の試合展開によって時間が前後する可能性もあるため、余裕を持って待機しておきたい。

また、U-NEXTでは日本語実況版に加え、副音声版、英語版のマルチアングル配信にも対応。追いかけ再生や見逃し配信にも対応予定となっており、リアルタイム視聴が難しい場合でも後から試合をチェックできる。

項目 内容 大会名 UFC 328 配信サービス U-NEXT イベント開始時間 午前6:00〜 メインカード開始予想 午前10:00頃 平良達郎戦開始予想 午前11:00前後 配信形式 日本語実況版／副音声版／英語版 見逃し配信 2026年6月8日(月)23:59まで予定 追加PPV料金 不要(月額プラン内で視聴可能)

平良達郎vsジョシュア・ヴァンの試合概要は？

「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、UFC世界フライ級王座をかけたタイトルマッチ。大会はアメリカ・ニューアークのプルデンシャル・センターで開催され、同カードはコメインイベントとして実施される。

今回の対戦は、UFC史上初となるアジア人男性同士の王座戦としても注目されており、平良達郎にとっては日本人男子初のUFC王者誕生がかかる歴史的一戦となる。

打撃を武器とする王者ジョシュア・ヴァンに対し、平良はグラップリング能力を強みとするスタイル。対照的なファイトスタイルのぶつかり合いが大きな見どころだ。

大会名：UFC 328

対戦カード：ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎

試合形式：UFC世界フライ級タイトルマッチ

開催日：2026年5月10日(日)

開始予想時間：午前11:00前後

開催地：アメリカ・ニューアーク

UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。