【UFC328】平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定｜配信開始時間・無料視聴方法・見逃し配信まとめ

UFC世界フライ級タイトルマッチ「平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン」が、日本時間2026年5月10日(日)に開催される。日本人男子初となるUFC世界王者誕生がかかる歴史的一戦として、大きな注目を集めている。
本記事では、平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定を紹介する。
平良達郎vsジョシュア・ヴァンのU-NEXTライブ配信予定は？
「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、『U-NEXT』でライブ配信される。日本人男子初のUFC世界王者誕生がかかる歴史的一戦ということもあり、国内でも大きな注目を集めている。
U-NEXTでは、日本時間2026年5月10日(日)午前6:00開始予定のアーリープレリムから順次中継され、メインカードは午前10:00頃スタート見込みとなっている。
平良達郎戦はコメインイベントとして組まれており、日本時間午前11:00前後の開始が有力視されている。ただし、前の試合展開によって時間が前後する可能性もあるため、余裕を持って待機しておきたい。
また、U-NEXTでは日本語実況版に加え、副音声版、英語版のマルチアングル配信にも対応。追いかけ再生や見逃し配信にも対応予定となっており、リアルタイム視聴が難しい場合でも後から試合をチェックできる。
|項目
|内容
|大会名
|UFC 328
|配信サービス
|U-NEXT
|イベント開始時間
|午前6:00〜
|メインカード開始予想
|午前10:00頃
|平良達郎戦開始予想
|午前11:00前後
|配信形式
|日本語実況版／副音声版／英語版
|見逃し配信
|2026年6月8日(月)23:59まで予定
|追加PPV料金
|不要(月額プラン内で視聴可能)
平良達郎vsジョシュア・ヴァンの試合概要は？
「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、UFC世界フライ級王座をかけたタイトルマッチ。大会はアメリカ・ニューアークのプルデンシャル・センターで開催され、同カードはコメインイベントとして実施される。
今回の対戦は、UFC史上初となるアジア人男性同士の王座戦としても注目されており、平良達郎にとっては日本人男子初のUFC王者誕生がかかる歴史的一戦となる。
打撃を武器とする王者ジョシュア・ヴァンに対し、平良はグラップリング能力を強みとするスタイル。対照的なファイトスタイルのぶつかり合いが大きな見どころだ。
- 大会名：UFC 328
- 対戦カード：ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎
- 試合形式：UFC世界フライ級タイトルマッチ
- 開催日：2026年5月10日(日)
- 開始予想時間：午前11:00前後
- 開催地：アメリカ・ニューアーク
UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ
前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- UFC328を視聴するだけ
※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。