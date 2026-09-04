原大智が今季2ゴール目を記録！安藤智哉フル出場のザンクトパウリはドロー

ザンクトパウリのFW原大智が今季2点目を記録した。

ザンクトパウリは4日、ブンデスリーガ2部第4節でビーレフェルトと対戦。原と安藤智哉が揃って先発した。開始13分に先制を許したザンクトパウリだが、20分に原が結果を残す。

抜け出した原がゴール右から右足で冷静に流し込み、今季2ゴール目を記録した。チームにとって貴重な同点ゴールを挙げている。





後半に勝ち越し点を許すも、65分にザンクトパウリが同点ゴールを記録。76分に原は途中交代した。チームはそのまま2-2のドローに終わっている。