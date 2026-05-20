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Kyoya Saito

スイス代表がW杯メンバーを発表…33歳ジャカが4大会連続出場へ

ワールドカップ
スイス
カタール 対 スイス
カタール

【欧州・海外サッカー ニュース】スイス代表がワールドカップのメンバーを発表した。

スイス代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。

ワールドカップでカタール、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダと同組に入ったスイス。ムラト・ヤキン監督は33歳のグラニト・ジャカら4人のプレミアリーグ選手を招集し、リーズ・ユナイテッドのノア・オカフォーやノッティンガム・フォレストのダン・エンドイェらが選出されている。

また、ジャカは4大会連続のワールドカップ出場となり、同様にDFリカルド・ロドリゲスも4度目の大舞台に。前回のカタール大会に出場したうち17名が26名のメンバーに選ばれている。

メンバーは以下の通り。

GK

ワールドカップ
カタール crest
カタール
QAT
スイス crest
スイス
SUI

グレゴール・コーベル(ドルトムント)

イボン・ムボゴ(ロリアン)

マルビン・ケラー(ヤングボーイズ)

DF

ルカ・ジャック(シュトゥットガルト)

ミロ・ミュハイム(ハンブルガーSV)

オーレル・アメンダ(フランクフルト)

シルバン・ビドマー(マインツ)

ニコ・エルベディ(ボルシアMG)

エライ・キュマルト(バレンシア)

リカルド・ロドリゲス(ベティス)

マヌエル・アカンジ(インテル)

MF

クリスティアン・ファスナハト(ヤングボーイズ)

デニス・ザカリア(モナコ)

ミシェル・エービシェル(ピサ)

レモ・フロイラー(ボローニャ)

アルドン・ヤシャリ(ミラン)

ジブリル・ソウ(セビージャ)

ルベン・バルガス(セビージャ)

ヨハン・マンザンビ(フライブルク)

ファビアン・リーダー(アウクスブルク)

グラニト・ジャカ(サンダーランド)

FW

ダン・エンドイェ(N・フォレスト)

ゼキ・アムドゥニ(バーンリー)

ノア・オカフォー(リーズ)

セドリク・イッテン(デュッセルドルフ)

ブレール・エンボロ(レンヌ)

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