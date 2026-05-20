スイス代表がW杯メンバーを発表…33歳ジャカが4大会連続出場へ

スイス代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。
ワールドカップでカタール、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダと同組に入ったスイス。ムラト・ヤキン監督は33歳のグラニト・ジャカら4人のプレミアリーグ選手を招集し、リーズ・ユナイテッドのノア・オカフォーやノッティンガム・フォレストのダン・エンドイェらが選出されている。
また、ジャカは4大会連続のワールドカップ出場となり、同様にDFリカルド・ロドリゲスも4度目の大舞台に。前回のカタール大会に出場したうち17名が26名のメンバーに選ばれている。
メンバーは以下の通り。
GK
グレゴール・コーベル(ドルトムント)
イボン・ムボゴ(ロリアン)
マルビン・ケラー(ヤングボーイズ)
DF
ルカ・ジャック(シュトゥットガルト)
ミロ・ミュハイム(ハンブルガーSV)
オーレル・アメンダ(フランクフルト)
シルバン・ビドマー(マインツ)
ニコ・エルベディ(ボルシアMG)
エライ・キュマルト(バレンシア)
リカルド・ロドリゲス(ベティス)
マヌエル・アカンジ(インテル)
MF
クリスティアン・ファスナハト(ヤングボーイズ)
デニス・ザカリア(モナコ)
ミシェル・エービシェル(ピサ)
レモ・フロイラー(ボローニャ)
アルドン・ヤシャリ(ミラン)
ジブリル・ソウ(セビージャ)
ルベン・バルガス(セビージャ)
ヨハン・マンザンビ(フライブルク)
ファビアン・リーダー(アウクスブルク)
グラニト・ジャカ(サンダーランド)
FW
ダン・エンドイェ(N・フォレスト)
ゼキ・アムドゥニ(バーンリー)
ノア・オカフォー(リーズ)
セドリク・イッテン(デュッセルドルフ)
ブレール・エンボロ(レンヌ)