スイス代表がW杯メンバーを発表…33歳ジャカが4大会連続出場へ

スイス代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。

ワールドカップでカタール、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダと同組に入ったスイス。ムラト・ヤキン監督は33歳のグラニト・ジャカら4人のプレミアリーグ選手を招集し、リーズ・ユナイテッドのノア・オカフォーやノッティンガム・フォレストのダン・エンドイェらが選出されている。

また、ジャカは4大会連続のワールドカップ出場となり、同様にDFリカルド・ロドリゲスも4度目の大舞台に。前回のカタール大会に出場したうち17名が26名のメンバーに選ばれている。

メンバーは以下の通り。

GK

グレゴール・コーベル(ドルトムント)

イボン・ムボゴ(ロリアン)

マルビン・ケラー(ヤングボーイズ)

DF

ルカ・ジャック(シュトゥットガルト)

ミロ・ミュハイム(ハンブルガーSV)

オーレル・アメンダ(フランクフルト)

シルバン・ビドマー(マインツ)

ニコ・エルベディ(ボルシアMG)

エライ・キュマルト(バレンシア)

リカルド・ロドリゲス(ベティス)

マヌエル・アカンジ(インテル)

MF

クリスティアン・ファスナハト(ヤングボーイズ)

デニス・ザカリア(モナコ)

ミシェル・エービシェル(ピサ)

レモ・フロイラー(ボローニャ)

アルドン・ヤシャリ(ミラン)

ジブリル・ソウ(セビージャ)

ルベン・バルガス(セビージャ)

ヨハン・マンザンビ(フライブルク)

ファビアン・リーダー(アウクスブルク)

グラニト・ジャカ(サンダーランド)

FW

ダン・エンドイェ(N・フォレスト)

ゼキ・アムドゥニ(バーンリー)

ノア・オカフォー(リーズ)

セドリク・イッテン(デュッセルドルフ)

ブレール・エンボロ(レンヌ)