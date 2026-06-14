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【6/15】スウェーデンvsチュニジアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

スウェーデン 対 チュニジア
スウェーデン
チュニジア
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FIFAワールドカップ グループF第1節、スウェーデンvsチュニジアの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。グループFではスウェーデンとチュニジアが対戦する。

【W杯第1節】スウェーデンvsチュニジアはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのグループF初戦となるスウェーデンvsチュニジアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スウェーデンvsチュニジア｜キックオフ時間

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スウェーデンvsチュニジア｜チームニュース＆予想スタメン

スウェーデン vs チュニジア 予想スタメン

スウェーデンHome team crest

3-4-1-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestTUN
23
クリストファー・ノルフェルト
4
イサク・ヒエン
3
ヴィクトル・リンデロフ
2
G. Lagerbielke
5
ガブリエル・グドムンドソン
16
イェスパー・カールストローム
10
ベンジャミン・ニグレン
18
ヤシン・アヤリ
21
アレクサンダーベルンハルトソン
9
アレクサンデル・イサク
17
ヴィクトル・ギェケレシュ
1
A. Chamakh
4
オマル・レキク
2
アリ・アブディ
3
モンタサル・タルビ
20
ヤン・ヴァレリー
7
エリアス・アシュリ
11
イシュマエル・ガルビ
10
ハンニバル・メイブリ
17
エリス・スキリ
13
ラニ・ケディラ
9
H. Mastouri

4-2-3-1

TUNAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • グレアム・ポッター

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • S. Lamouchi

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

日本代表と同組で注目の一戦となるスウェーデンvsチュニジア。スウェーデンは欧州予選ではプレーオフの末にワールドカップ出場を決め、グラハム・ポッター監督の下で復活を遂げた。スウェーデン国内での期待値がそれほど高くないこともあり、割り切った戦い方を選択する可能性もある。そうなると、ヴィクトル・ギェケレシュとアレクサンデル・イサクを擁する前線は脅威で、スペースを与えればたちまちカウンターの餌食となるだろう。むしろスウェーデンとしてはある程度ボール保持を捨てて、カウンターに誘い込むことを考えているかもしれない。

ワールドカップ
スウェーデン crest
スウェーデン
SWE
チュニジア crest
チュニジア
TUN

対してチュニジアはサブリ・ラムシ監督の下でまだ4試合しか戦っていない。4-2-3-1が基本布陣となり、中盤では熟練のエリエス・スキリとラニ・ケディラのコンビによる守備に頼ることができる。一方で、攻撃はタレント不足でMFハンニバル・メイブリも開幕戦には間に合わない見込み。堅守からの攻撃ということでスウェーデンと同スタイルの戦いとなるかもしれない。

両チームの近況

SWE
-直近成績

ゴールを許す
10/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

TUN
-直近成績

ゴールを許す
2/7
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

SWE

Last match

TUN

0

勝利

0

引分け

1

Win

0

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
0/1

順位

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