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スーパーGTをPrimeVideo「J Sportsチャンネル」で配信
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スーパーGT第7戦オートポリスの放送予定・視聴方法

「SUPER GT(スーパーGT) 2025 第7戦 オートポリス」の日程や放送・中継予定、視聴方法などを紹介。

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SUPER GT(スーパーGT)の2025シーズン、「スーパーGT第7戦オートポリス」が、10月18日(土)から19(日)に行われる。

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本記事では、「スーパーGT第7戦オートポリス」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

SUPER GT 第7戦｜開催日程

SUPER GTの2025シーズン第7戦は、オートポリスで10月18日(土)から19日(日)に行われる。

18日が予選、19日が決勝レースの開催日予定だ。

SUPER GT 第7戦｜放送・配信予定

「SUPER GT2025 スーパーGT第7戦オートポリス」は、衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』で中継・ライブ配信される。

■SUPER GT 第7戦 放送日程

時刻セッションチャンネル
10/18(土)
14:35-17:00		予選・衛星放送
J SPORTS1
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)
10/19(日)
12:40-17:30		決勝・衛星放送
J SPORTS4
・ネット
J SPORTSオンデマンド(Amazon無料あり)

SUPER GT 第7戦｜無料視聴方法

前述の通り、「SUPER GT2025 スーパーGT第7戦オートポリス」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能となっている。

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まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「ライブを観る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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