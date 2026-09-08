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EFL カップ
team-logoサンダーランド
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team-logoハル・シティ
サンダーランドvsハルをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

協力：

【9月9日】サンダーランドvsハル・シティのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ3回戦

EFL カップ
サンダーランド 対 ハル・シティ
サンダーランド
ハル・シティ
守田英正

【守田英正所属】2026−27カラバオカップ3回戦、サンダーランド対ハル・シティのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年9月9日(水)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ3回戦で、サンダーランドと、守田英正が所属するハル・シティが対戦する。

DAZNでカラバオカップをライブ配信今すぐ視聴

本記事では、サンダーランドvsハル・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

サンダーランドvsハル・シティ｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ3回戦のサンダーランドvsハル・シティは、日本時間9月9日(水)にサンダーランドのホーム、スタジアム・オブ・ライトで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ3回戦
  • 日時：2026年9月9日(水) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：サンダーランド vs ハル・シティ
  • 会場：スタジアム・オブ・ライト
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サンダーランドvsハル・シティ｜放送・配信予定

カラバオカップ3回戦のサンダーランドvsハル・シティは『DAZN』がライブ配信を行う。


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DAZN

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DMM×DAZNホーダイ


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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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サンダーランドvsハル・シティのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。


DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。


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サンダーランドvsハル・シティ チーム情報

サンダーランド vs ハル・シティ 予想スタメン

サンダーランド crest
サンダーランド
SUN
フォーメーション
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL

マネージャー

  • レジス・ル・ブリ


成績

SUN

SUN - 直近成績

RCL
0-2
REN
2-1
IPS
2-1
FUL
1-0
BRE
1-1
得点（失点）
7/4
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
HUL

HUL - 直近成績

NCE
0-0
MUN
2-0
STK
1-1
COV
0-1
AVL
0-0
得点（失点）
4/1
2.5ゴール以上の試合
0/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

サンダーランドドローハル・シティ
2
0
3
クラブ親善試合
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
2
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
1
終了
EFL チャンピオンシップ
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
0
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
1
終了
EFL チャンピオンシップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
1
終了
EFL チャンピオンシップ
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
0
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
1
終了
EFL チャンピオンシップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
サンダーランド badge
サンダーランド
SUN
1
終了
3得点4
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

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