日本代表DF谷口彰悟がシント＝トロイデンと再契約「さらに成長できるよう日々努力していきます」

シント＝トロイデンは日本代表DF谷口彰悟と新契約を結んだことを発表した。

2024年からシント＝トロイデンでプレーする谷口。ケガもありながら53試合に出場している。また、今夏のワールドカップでも日本代表として3試合に出場した。

谷口は契約延長に際して「今シーズンもSTVVでプレーできることを、大変嬉しく思います。STVVにとって、多くの挑戦が待ち受けるシーズンになると思いますが、その中でチームの勝利に一つでも多く貢献できるよう全力で戦います。また、個人としても新たな経験を積み、さらに成長できるよう日々努力していきます。応援よろしくお願いいたします」とコメントした。

立石敬之CEOは以下のようにコメントしている。

「私たちのキャプテンがシント=トロイデンの街に帰って来ました。今シーズン、大きな舞台で戦うSTVVにとって最も大きな補強となります。ワールドカップでの活躍の後、日本で少しの休息を取り、再びこの街に戻ってきてくれました。今季のスローガンは『継続と継承』です。その目標を実現するためにも、彼の残留はチームに大きな力を与えてくれるでしょう。ファン・サポーターの皆様、そしてスポンサー企業の皆様にとって、素晴らしいニュースをお届けできたことを大変嬉しく思います」