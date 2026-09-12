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リーグ・アン
team-logoストラスブール
Stade de la Meinau
team-logoモナコ
2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月13日】ストラスブールvsモナコのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第4節

ストラスブール 対 モナコ
ストラスブール
モナコ
リーグ・アン

2026-27リーグアン第4節、ストラスブール対モナコのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのリーグアン第4節が日本時間2026年9月13日(日)に開催。ストラスブールと、南野拓実が所属するモナコが対戦する。

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本記事では、ストラスブールvsモナコの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ストラスブールvsモナコ｜試合日程・キックオフ時間

ストラスブールvsモナコは、日本時間9月13日(日)にストラスブールのホーム、スタッド・ラ・メノで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第4節
  • 日時：2026年9月13日(日) 0:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：ストラスブールvsモナコ
  • 会場：スタッド・ラ・メノ
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ストラスブールvsモナコ｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第4節のストラスブールvsモナコは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ストラスブールvsモナコのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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ストラスブールvsモナコ｜チーム情報

ストラスブール vs モナコ 予想スタメン

4-2-3-1
ストラスブール crest
ストラスブール
STR
フォーメーション
モナコ crest
モナコ
ASM
4-4-2
フィリップ・ヨルゲンセンフィリップ・ヨルゲンセンteam-logoイスマエル・ドゥクーレOsoOsoteam-logoG. Antwiteam-logoジェイランド・ミッチェルteam-logoパペ・デンバ・ディオプジョバンニ・レイナジョバンニ・レイナteam-logoD. Sousateam-logoセバスティアン・ナナシG. YassineG. Yassineteam-logoJ. Ortegaルーカス・フラデツキールーカス・フラデツキーteam-logoヴァンデルソンteam-logoサディブ・サネエリック・ダイアーエリック・ダイアーteam-logoフラビオ・ナジーニョデニス・ザカリアデニス・ザカリアラミン・カマララミン・カマラteam-logoママドゥ・クリバリteam-logoスタニス・イドゥンボteam-logoパリス・ブルナーマティス・アブリーヌマティス・アブリーヌ
モナコ crest
モナコ
ASM
4-2-3-1
ストラスブール

先発メンバー

モナコ

マネージャー

  • H. Oliveira
  • フィリペ・ルイス

成績

STR

STR - 直近成績

SCF
2-0
NEW
1-1
OM
4-0
RCL
2-1
TRO
2-6
得点（失点）
9/10
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
ASM

ASM - 直近成績

GOR
2-3
LEH
0-1
GOR
4-1
OM
2-0
PSG
1-2
得点（失点）
12/4
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ストラスブールドローモナコ
2
1
2
リーグ・アン
ストラスブール badge
ストラスブール
STR
5
モナコ badge
モナコ
ASM
4
終了
クープ・ドゥ・フランス
ストラスブール badge
ストラスブール
STR
3
モナコ badge
モナコ
ASM
1
終了
リーグ・アン
モナコ badge
モナコ
ASM
3
ストラスブール badge
ストラスブール
STR
2
終了
リーグ・アン
モナコ badge
モナコ
ASM
0
ストラスブール badge
ストラスブール
STR
0
終了
リーグ・アン
ストラスブール badge
ストラスブール
STR
1
モナコ badge
モナコ
ASM
3
終了
11得点11
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
431085+310
2
モナコモナコASM
330051+49
3
パリFCパリFCPAR
321062+47
4
リヨンリヨンOL
321062+47
5
リールリールLIL
321052+37
6
ストラスブールストラスブールSTR
320187+16
7
ブレストブレストB29
312065+15
8
ロリアンロリアンFCL
31112204
9
トロワトロワTRO
311147-34
10
RCランスRCランスRCL
310265+13
11
マルセイユマルセイユOM
41036603
12
アンジェアンジェSCO
310245-13
13
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
302156-12
14
ル・マンル・マンLEM
302156-12
15
ニースニースNCE
302114-32
16
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
301224-21
17
トゥールーズトゥールーズTFC
301225-31
18
オセールオセールAJA
3003411-70
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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