ドイツ代表復帰のGKテア・シュテーゲン、クロップ新監督に「間違いなく特別」

ドイツ代表に復帰したGKマルク=アンドレ・テア・シュテーゲンが新たなチームについて語った。ドイツ『スカイ』が伝えている。

今夏、アヤックスへレンタル移籍したテア・シュテーゲンは、ユルゲン・クロップ監督が新たに就任したドイツ代表に復帰。新たな正GK候補とみられ、「僕にとって、ここに戻ってこられることはいつも特別なこと。特に、物事が計画通りに進まず、体が思うように動かなかった時期の後だと、なおさら感謝の気持ちが強い」と話す。

「ここまで戻ってくるために、僕は一生懸命努力してきたと思う。だからこそ、本当に嬉しいし、たくさんの新しい顔ぶれ、つまり旧知の仲間や友人たちに会えるのも楽しみ。みんなで新たなスタートを切り、チームのため、自分のため、そして皆さんのためにベストを尽くす。本当に嬉しくて、だからこそこんなに輝いている。代表チームに戻って、ピッチに立ち、できれば良いプレーができることが、本当に嬉しい。それが僕たちみんなの望みだからね」

また、クロップについて「彼は誰もが知っている通りの人物」とした。

「彼が醸し出す喜び、サッカーへの情熱、プレーしたい試合に注ぐ熱意、そして分かち合える情熱。これ以上何も言う必要はないと思う。誰もが彼を知っていて、彼がどれほどサッカーに人生を捧げているかを知っているはずだ」

「彼が代表監督になったことは、間違いなく特別なことだと言わざるをえない。ナーゲルスマン監督がドイツのために成し遂げたことも同様だ。彼の功績は今もなお素晴らしく、僕にとって彼は人間として非常に重要な存在だった。そして今、状況は一変した。それがサッカーというもの。ある人の損失は、別の人の利益になる。そして選手は、これから彼のプレースタイルに慣れていかなければならない。それに応じて、彼の下で成功を収められるよう努力している」