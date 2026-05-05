【最新】八村塁のNBAプレーオフ成績は？｜ロサンゼルス・レイカーズ

八村塁の所属するロサンゼルス・レイカーズが、2025-26シーズンのNBAプレーオフに出場している。

本記事では、NBAプレーオフにおける八村塁の成績を紹介する。

【5/5更新】八村塁のNBAプレーオフ成績一覧

開催日 試合結果 出場時間 得点数 シュート成功数 リバウンド アシスト その他 FG 3P FT 4/19(日) ○ レイカーズ 107-98 ロケッツ 41:30 14 6/10

(60%) 2/4

(50%) 0/0

(0%) 2 0 BLK 2

STL 3

TO 2

F 3 4/22(水) ○ レイカーズ 101-94 ロケッツ 42:34 13 5/10

(50%) 3/6

(50%) 0/0

(0%) 5 2 BLK 0

STL 0

TO 0

F 3 4/25(土) ○ ロケッツ 108-112 レイカーズ 43:48 22 8/14

(57.1%) 4/7

(57.1%) 2/4

(50%) 4 2 BLK 0

STL 1

TO 1

F 5 4/27(月) ● ロケッツ 115-96 レイカーズ 29:34 13 6/10

(60%) 1/2

(50%) 0/0

(0%) 3 1 BLK 1

STL 1

TO 1

F 2 4/30(木) ● レイカーズ 93-99 ロケッツ 36:38 12 5/11

(45.5%) 2/3

(66.7%) 0/0

(0%) 4 0 BLK 0

STL 1

TO 1

F 4 5/2(土) ○ ロケッツ 78-98 レイカーズ 34:44 21 8/15

(53.3%) 5/7

(71.4%) 0/0

(0%) 6 2 BLK 1

STL 0

TO 0

F 2

※MIN=プレイ時間｜PTS=得点数｜FG=フィールドゴール｜A=試投数｜M=成功数｜3P=3Pシュート｜FT=フリースロー｜AST=アシスト数｜REB=リバウンド｜T=合計｜OR=オフェンスリバウンド数｜DR=ディフェンスリバウンド数｜BLK=ブロック数｜STL=スティール数｜TO=ターンオーバー数｜F=ファウル数

八村塁出場予定！レイカーズのプレーオフ試合日程は？

八村塁が主力として出場を続けているレイカーズの、今後の試合日程は以下の通り。

ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 プレーオフ2回戦 第1戦

(カンファレンス準決勝) 5/6(水)

9:30 サンダー vs レイカーズ ペイコムC プレーオフ2回戦 第2戦

(カンファレンス準決勝) 5/8(金)

10:30 サンダー vs レイカーズ ペイコムC プレーオフ2回戦 第3戦

(カンファレンス準決勝) 5/10(日)

9:30 レイカーズ vs サンダー クリプトDA プレーオフ2回戦 第4戦

(カンファレンス準決勝) 5/12(火)

11:30 レイカーズ vs サンダー クリプトDA

※すべて日本時間。

※どちらかが4勝した時点で2回戦(カンファレンス準決勝)終了。第5戦～は未決着の場合のみ開催。

レイカーズを全試合視聴する方法は？

レイカーズ戦を含むNBAプレーオフは、ネット『NBA League Pass(7日間無料体験)』のみが全試合ライブ配信。その他のプラットフォームを通じてすべての試合を視聴することはできない。

その他、ネット『Amazonプライムビデオ(30日間無料体験)』『WOWOWオンデマンド』『NBAドコモ』でも一部の試合が生中継される。一方、地上波でのテレビ放送は予定されていない。

NBAプレーオフ2026のおすすめ視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオ

『Amazonプライムビデオ』でもNBAプレーオフ2026の試合が視聴可能。中継対象は一部の試合となるが、無料体験期間が30日間用意されており、期間中は対象試合が見放題となる。。無料体験期間終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約すれば支払いは発生しない。

Amazonプライムビデオ登録ページで「プライム30日間の無料体験」を選択 お支払い情報などを入力 登録完了後、すぐに視聴開始

NBA ドコモ

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

NBA docomoでは、プレーインおよびプレーオフの一部の試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

WOWOW／WOWOWオンデマンド

『WOWOW』では、プレーオフ1回戦最大14試合、カンファレンス・セミファイナル最大7試合、カンファレンス・ファイナル最大7試合の生中継を予定。『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。また、WOWOWに加入している人は追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

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