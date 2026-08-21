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DFBポカール
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ザンクト・テーニスvsフランクフルトはU-NEXTでも配信！無料体験登録で月額割引特典あり
Tsutomu Maeda

【8月22日】ザンクト・テーニスvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール 1回戦

DFBポカール
フランクフルト
SC St. Toenis 対 フランクフルト
SC St. Toenis
堂安律
K. Kosugi
ブンデスリーガ

【堂安律・小杉啓太所属】DFBポカール2026-27 1回戦、ザンクト・テーニス対フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年8月22日(土)に行われる2026-27シーズンのDFBポカール 1回戦で、ザンクト・テーニスと、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトが対戦する。

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本記事では、ザンクト・テーニスvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ザンクト・テーニスvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ザンクト・テーニスvsフランクフルトは、日本時間8月22日(土)にザンクト・テーニスのホーム、シュタディオン・ザンクト・テーニスで開催される。

  • 大会：2026-27 DFBポカール 1回戦
  • 日時：2026年8月22日(土) 1:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ザンクト・テーニス vs フランクフルト
  • 会場：シュタディオン・ザンクト・テーニス
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ザンクト・テーニスvsフランクフルト｜放送・配信予定

DFBポカール 1回戦のザンクト・テーニスvsフランクフルトはネット『U-NEXT』と『GAORA オンデマンド』、衛星放送『GAORA SPORTS』が生中継を行う。

サービス

登録・視聴方法

U-NEXT

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(特典あり)

GAORA SPORTS

スカパー！経由で登録
(初月視聴料無料)

GAORA オンデマンド

公式サイトより契約
(※GAORA SPORTSとは別契約)

※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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ザンクト・テーニスvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

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2026-27シーズンのDFBポカールは、『U-NEXT』が注目試合をライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」はDFBポカールの注目試合を配信する以外にも、プレミアリーグとエールディビジを独占ライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ザンクト・テーニスvsフランクフルト チーム情報

SC St. Toenis vs フランクフルト 予想スタメン

SC St. Toenis crest
SC St. Toenis
STT
フォーメーション
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE

マネージャー

成績

STT

STT - 直近成績

SPB
0-0
FCM
2-1
SVS
4-2
HIL
1-1
SWA
3-2
得点（失点）
7/9
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
SGE

SGE - 直近成績

TRS
3-0
WMA
0-1
HUL
2-0
FSV
5-1
BRE
7-0
得点（失点）
11/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

順位表

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