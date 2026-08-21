日本時間2026年8月22日(土)に行われる2026-27シーズンのDFBポカール 1回戦で、ザンクト・テーニスと、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトが対戦する。

本記事では、ザンクト・テーニスvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ザンクト・テーニスvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ザンクト・テーニスvsフランクフルトは、日本時間8月22日(土)にザンクト・テーニスのホーム、シュタディオン・ザンクト・テーニスで開催される。

大会：2026-27 DFBポカール 1回戦

日時：2026年8月22日(土) 1:00キックオフ／日本時間

対戦：ザンクト・テーニス vs フランクフルト

会場：シュタディオン・ザンクト・テーニス

ザンクト・テーニスvsフランクフルト｜放送・配信予定

DFBポカール 1回戦のザンクト・テーニスvsフランクフルトはネット『U-NEXT』と『GAORA オンデマンド』、衛星放送『GAORA SPORTS』が生中継を行う。

※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

ザンクト・テーニスvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ザンクト・テーニスvsフランクフルト チーム情報

成績

両チームの対戦成績