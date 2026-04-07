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チャンピオンズ リーグ
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Estadio Jose Alvalade
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スポルティングCPvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【4月8日】スポルティングCPvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準々決勝1stレグ

チャンピオンズ リーグ
スポルティングCP 対 アーセナル
スポルティングCP
アーセナル
守田英正

【欧州CL 放送予定】4月8日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準々決勝1stレグ、スポルティングCP対アーセナルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準々決勝1stレグが日本時間4月8日(水)に開催。守田英正が所属するスポルティングCPと、アーセナルが対戦する。

【スポルティングCPvsアーセナルを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、スポルティングCPvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

スポルティングCPvsアーセナルの試合スケジュール・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのスポルティングCPvsアーセナルは、スポルティングCPのホーム「エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグ
  • 日程：2026年4月8日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：スポルティングCP vs アーセナル
  • 会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ

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スポルティングCPvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、スポルティングCPvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

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スポルティングCPvsアーセナル チーム情報

スポルティングCP vs アーセナル スタメン

スポルティングCPHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestARS
1
ルイ・シルヴァ
26
ウスマン・ディオマンデ
25
C
ゴンサロ・イナシオ
20
マクシミリアーノ・アラウホ
22
イバン・フレスネダ
10
ジェニー・カタモ
52
ジョアン・シモンエス
5
守田英正
8
ペドロ・ゴンサルヴェス
17
フランシスコ・トリンコン
97
ルイス・スアレス
1
ダビド・ラヤ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
4
ベン・ホワイト
2
ウィリアム・サリバ
33
リッカルド・カラフィオーリ
41
デクラン・ライス
8
C
マルティン・ウーデゴール
36
マルティン・スビメンディ
14
ヴィクトル・ギェケレシュ
19
レアンドロ・トロサール
20
ノニ・マドゥエケ

4-3-3

ARSAway team crest

SCP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルイ・ボルヘス

ARS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SCP
-直近成績

ゴールを許す
15/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SCP

直近の 5 試合

ARS

1

Win

2

引分け

2

勝利

3

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表