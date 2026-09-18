世界王者スペインがメンバー発表…フェルミンらが復帰、W杯優勝メンバーからは4人が外れる

ワールドカップ王者のスペイン代表がメンバーを発表した。
ネーションズリーグ4試合でイングランド、クロアチア、チェコと対戦するスペイン。ペドリやラミン・ヤマル、ロドリといったワールドカップ優勝メンバーが順当に招集された。
一方、ワールドカップ出場を逃したディーン・ハウセン、フェルミンらが復帰。ワールドカップ優勝メンバーではマルコス・ジョレンテ、ジョアン・ガルシア、ガビ、ボルハ・イグレシアスがメンバーから外れた。ジョレンテは先日に代表引退を発表していた。
メンバーは以下の通り。
GK
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
ダビド・ラヤ（アーセナル/イングランド）
ジョゼップ・マルティネス（インテル/イタリア）
DF
ペドロ・ポロ（トッテナム/イングランド）
アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
マルク・プビル（アトレティコ・マドリー）
エリック・ガルシア（バルセロナ）
マルク・ククレジャ（レアル・マドリー）
アレハンドロ・グリマルド（アトレティコ・マドリー）
ディーン・ハウセン（レアル・マドリー）
MF
ロドリ（バルセロナ）
マルティン・スビメンディ（アーセナル/イングランド）
ペドリ（バルセロナ）
ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン/フランス）
ミケル・メリノ（アーセナル/イングランド）
フェルミン・ロペス（バルセロナ）
アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリー）
FW
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン/フランス）
ロベルト・フェルナンデス（エスパニョール）
ダニ・オルモ（バルセロナ）
ビクトル・ムニョス（リヴァプール/イングランド）
ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス/イングランド）