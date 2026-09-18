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ライブ
spain(C)Getty Images
Kyoya Saito

世界王者スペインがメンバー発表…フェルミンらが復帰、W杯優勝メンバーからは4人が外れる

スペイン
イングランド 対 スペイン
イングランド
ネーションズリーグ-A
スペイン 対 クロアチア
クロアチア

【欧州・海外サッカー ニュース】スペイン代表がメンバー発表。

ワールドカップ王者のスペイン代表がメンバーを発表した。

ネーションズリーグ4試合でイングランド、クロアチア、チェコと対戦するスペイン。ペドリやラミン・ヤマル、ロドリといったワールドカップ優勝メンバーが順当に招集された。

一方、ワールドカップ出場を逃したディーン・ハウセン、フェルミンらが復帰。ワールドカップ優勝メンバーではマルコス・ジョレンテ、ジョアン・ガルシア、ガビ、ボルハ・イグレシアスがメンバーから外れた。ジョレンテは先日に代表引退を発表していた。

メンバーは以下の通り。

GK

ネーションズリーグ-A
イングランド crest
イングランド
ENG
スペイン crest
スペイン
ESP
ネーションズリーグ-A
スペイン crest
スペイン
ESP
クロアチア crest
クロアチア
CRO

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

ダビド・ラヤ（アーセナル/イングランド）

ジョゼップ・マルティネス（インテル/イタリア）

DF

ペドロ・ポロ（トッテナム/イングランド）

アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

マルク・プビル（アトレティコ・マドリー）

エリック・ガルシア（バルセロナ）

マルク・ククレジャ（レアル・マドリー）

アレハンドロ・グリマルド（アトレティコ・マドリー）

ディーン・ハウセン（レアル・マドリー）

MF

ロドリ（バルセロナ）

マルティン・スビメンディ（アーセナル/イングランド）

ペドリ（バルセロナ）

ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン/フランス）

ミケル・メリノ（アーセナル/イングランド）

フェルミン・ロペス（バルセロナ）

アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリー）

FW

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）

フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン/フランス）

ロベルト・フェルナンデス（エスパニョール）

ダニ・オルモ（バルセロナ）

ビクトル・ムニョス（リヴァプール/イングランド）

ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）

ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス/イングランド）

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