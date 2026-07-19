【前半速報】W杯決勝は拮抗したまま0-0で後半へ…スペインはシュート3本、アルゼンチンは0本

ワールドカップ決勝でスペインとアルゼンチンが対戦した。

ラミン・ヤマルやロドリ、ダニ・オルモらおなじみのメンバーが先発したスペイン。一方のアルゼンチンはリオネル・メッシやフリアン・アルバレス、エンソ・フェルナンデスらがスタメン入りした一方、ニコ・ゴンサレスが先発抜擢となった。

試合は序盤からスペインがボールを支配。アルゼンチンはハードなタックルで対抗し、とりわけラミン・ヤマルには厳しいマークを付け、自由にさせない。最初の25分でシュートはヤマルの1本のみで、見せ場らしい見せ場はなく、ハイドレーションブレイクへ。

アルゼンチンは自陣ではボールを持つことができるが、その先はスペインのプレスの前に満足に前進できず。39分にはようやく2本目のシュート。スペインが中央での連携からミケル・オヤルサバルがミドルレンジから左足を振り抜く。低い弾道が枠を捉えたが、GKエミリアーノ・マルティネスがキャッチした。

43分にも左サイドからマルク・ククレジャがミドルシュート。ゴール右にそれるも、スペインが徐々にゴールへ近づいている。直後アルゼンチンDFリサンドロ・マルティネスが負傷で交代となり、ニコラス・オタメンディがピッチに入った。

その後、スペインがボールを持ちながらもスコアレスで前半を終えた。