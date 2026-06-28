【6/28】南アフリカvsカナダの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32では南アフリカとカナダが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となる南アフリカvsカナダの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

南アフリカvsカナダ｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Los Angeles Stadium

南アフリカvsカナダ｜チームニュース＆予想スタメン

試合の見どころ

カリフォルニア州のSoFiスタジアムでは、2026年ワールドカップの決勝トーナメント1回戦の最初の試合が行われ、大会共同開催国であるカナダが南アフリカと対戦する。

南アフリカは今夏、ワールドカップで史上初めてベスト32に進出するという歴史的な快挙を成し遂げ、今度は決勝トーナメントでの勝利を目指して戦うことになる。南アフリカは3試合で4ポイントを獲得し、グループAで2位を確保。3位の韓国に1ポイント差をつけ、共同開催国であるカナダとの対戦に向けて準備を進めている。バファナ・バファナは過去にカナダと対戦したのは一度だけで、2007年11月の親善試合で2-0の勝利を収めているため、今回の試合は両チームにとって初の公式戦となる。

カナダはワールドカップの決勝トーナメントに初めて進出したが、スイスに2対1で敗れたため、グループBの首位通過を逃した。グループBで首位に立てば、カナダは決勝トーナメント32強でアルジェリアと対戦する際にホームアドバンテージを得ることができ、さらに決勝トーナメント1回戦でも対戦する可能性があったが、僅差で敗れ、最終的には2位に甘んじることになった。カタールに6-0で圧勝した後、現実を突きつけられた形となった。ジェシー・マーシュ率いるチームはこの試合で本命と目されるだろうが、前回の試合から大幅に改善されたパフォーマンスを見せる必要がある。

この対戦の勝者は、ラウンド16でオランダかモロッコと対戦し、準々決勝では優勝候補のフランスかドイツと対戦する可能性がある。

両チームの近況

両チームの対戦成績

RSA Last match CAN 1 Win 0 引分け 0 勝利 南アフリカ 2 - 0 カナダ 2 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 0/1

順位

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