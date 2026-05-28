2026シーズンのプロ野球は日本生命セ・パ交流戦を開催。5月29日(金)から31日(木)、福岡ソフトバンクホークスと広島東洋カープが対戦する。

本記事では、ソフトバンクvs広島のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球交流戦2026の福岡ソフトバンクホークスvs広島東洋カープは、5月29日(金)から31日(日)にみずほPayPayドームで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 5/29(金) 18:00 福岡ソフトバンクホークスvs広島東洋カープ 5/30(土) 14:00 福岡ソフトバンクホークスvs広島東洋カープ 5/31(日) 13:00 福岡ソフトバンクホークスvs広島東洋カープ

福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 5/29(金)

18:00 NHK九州圏

TOKYO MX

スポーツライブ+ DAZN

パ・リーグTV

Rakuten パ・リーグSpecial

ベースボールLIVE 5/30(土)

14:00 TOSテレビ大分

テレビ西日本

テレビ新広島

テレビ宮崎

テレビ長崎

鹿児島テレビ放送

STSサガテレビ

テレビ熊本

TOKYO MX

スポーツライブ+ DAZN

パ・リーグTV

Rakuten パ・リーグSpecial

ベースボールLIVE 5/31(日)

13:00 RKB毎日放送

TOKYO MX

スポーツライブ+ DAZN

パ・リーグTV

Rakuten パ・リーグSpecial

ベースボールLIVE

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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