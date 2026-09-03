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ラ・リーガ
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Yuta Tokuma

協力：

【9月4日】レアル・ソシエダvsセルタのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第6節

レアル・ソシエダ 対 セルタ
レアル・ソシエダ
セルタ
ラ・リーガ

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2026-27第6節、レアル・ソシエダ対セルタのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。


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2026-27シーズンのラ・リーガ第6節が、日本時間9月4日(金)に開催。久保建英が所属するレアル・ソシエダとセルタが対戦する。

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本記事では、レアル・ソシエダvsセルタの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・ソシエダvsセルタの試合日程・キックオフ時間

レアル・ソシエダvsセルタは、日本時間2026年9月4日(金)にレアル・ソシエダのホーム、レアレ・アレナで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第6節
  • 日時：2026年9月4日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：レアル・ソシエダvsセルタ
  • 会場：レアレ・アレナ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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レアル・ソシエダvsセルタの放送・配信予定

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レアル・ソシエダvsセルタのおすすめ視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」はプレミアリーグ全試合やDFBポカール注目試合をライブ配信。エールディヴィジ、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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レアル・ソシエダvsセルタ｜チーム情報

レアル・ソシエダ vs セルタ 予想スタメン

4-4-2
レアル・ソシエダ crest
レアル・ソシエダ
RSO
フォーメーション
セルタ crest
セルタ
CEL
3-4-3
13ウナイ・マレロ31J. Martin2ジョン・アランブル5イゴール・スベルディア17セルヒオゴメス18カルロス・ソレール14久保建英7A. Barrenetxea21ヤンヘル・エレーラ10ミケル・オヤルザバル9O. Oskarsson13ヨヌーツ・アンドレイ・ラドゥ29Y. Lago3マルコス・アロンソ20J. Rodriguez17ジャビ・ルエダ6イライクス・モリバ22ハビ・ガラン14アレックス・フェバス23ヒューゴアルバレス9フェラン・ジュグラ10イアゴ・アスパス
セルタ crest
セルタ
CEL
4-4-2
レアル・ソシエダ

先発メンバー

セルタ

マネージャー

  • O. Toprak
  • クラウディオ・ヒラルデス

成績

RSO

RSO - 直近成績

KOE
2-1
CHE
3-1
BET
1-0
RMA
4-1
ESP
2-1
得点（失点）
5/11
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
CEL

CEL - 直近成績

SAS
1-4
NAP
1-1
VAL
0-0
OSA
1-2
ATH
0-2
得点（失点）
6/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

レアル・ソシエダドローセルタ
2
1
2
ラ・リーガ
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
3
セルタ badge
セルタ
CEL
1
終了
ラ・リーガ
セルタ badge
セルタ
CEL
1
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
1
終了
ラ・リーガ
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
0
セルタ badge
セルタ
CEL
1
終了
ラ・リーガ
セルタ badge
セルタ
CEL
2
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
0
終了
コパデルレイ
セルタ badge
セルタ
CEL
1
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
2
終了
6得点6
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
3300122+109
2
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
3300102+89
3
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
321073+47
4
アラベスアラベスALA
321051+47
5
オサスナオサスナOSA
321031+27
6
セビージャセビージャSEV
320165+16
7
ベティスベティスBET
320145-16
8
デポルティーボ・ラ・コルーニャデポルティーボ・ラ・コルーニャCOR
312053+25
9
レバンテレバンテLEV
31115504
10
ラシン・サンタンデールラシン・サンタンデールSAN
31115504
11
エスパニョールエスパニョールESP
310254+13
12
アスレティック・クルブアスレティック・クルブATH
310235-23
13
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
310236-33
14
ヘタフェヘタフェGET
310214-33
15
ビジャレアルビジャレアルVIL
302145-12
16
セルタセルタCEL
301214-31
17
バレンシアバレンシアVAL
301214-31
18
ラージョ・バジェカーノラージョ・バジェカーノRAY
301248-41
19
エルチェエルチェELC
301239-61
20
マラガマラガMAL
301217-61
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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