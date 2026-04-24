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【4月25日】清水エスパルスvs名古屋グランパスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第12節

J1 リーグ
清水エスパルス 対 名古屋グランパス
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名古屋グランパス

【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節、清水エスパルス対名古屋グランパスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年4月25日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第12節で、清水エスパルスと名古屋グランパスが対戦する。

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本記事では、清水エスパルスと名古屋グランパスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

清水エスパルスvs名古屋グランパス｜試合日程・キックオフ時間

清水エスパルスvs名古屋グランパスは、4月25日(土)に清水のホーム、ＩＡＩスタジアム日本平で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第12節
  • 日時：2026年4月25日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：清水エスパルスvs名古屋グランパス
  • 会場：ＩＡＩスタジアム日本平

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清水エスパルスvs名古屋グランパス｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第12節の清水エスパルスvs名古屋グランパスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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清水エスパルスvs名古屋グランパスのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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清水エスパルスvs名古屋グランパス チーム情報

清水エスパルス vs 名古屋グランパス 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミハイロ・ペトロヴィッチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SSP
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

NAG
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

SSP

直近の 5 試合

NAG

1

Win

1

Draw

3

勝利

4

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表