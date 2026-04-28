2026年4月29日(水･祝)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第13節で、清水エスパルスとＶ･ファーレン長崎が対戦する。
本記事では、清水エスパルスとＶ･ファーレン長崎の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
清水エスパルスvsＶ･ファーレン長崎｜試合日程・キックオフ時間
清水エスパルスvsＶ･ファーレン長崎は、4月29日(水･祝)に清水のホーム、IAIスタジアム日本平で開催される。
- 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第13節
- 日時：2026年4月29日(水･祝) 13:00キックオフ
- 対戦：清水エスパルスvsＶ･ファーレン長崎
- 会場：IAIスタジアム日本平
清水エスパルスvsＶ･ファーレン長崎｜放送・配信予定
明治安田J1百年構想リーグ第13節の清水エスパルスvsＶ･ファーレン長崎は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。
|DAZN
(サッカー専用パックが期間限定で登場！)
|視聴はこちら
|DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
|視聴はこちら
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
清水エスパルスvsＶ･ファーレン長崎のおすすめ視聴方法
2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可