広島FWジャーメイン良が清水へ完全移籍「広島の鉄壁3バックから点を取れるような選手になっていきます」

清水エスパルスはサンフレッチェ広島からFWジャーメイン良を完全移籍で獲得したことを発表した。

これまでベガルタ仙台やジュビロ磐田などでプレーし、2024シーズンにはJ1リーグ戦32試合で19ゴールを挙げる活躍を見せた。2025年から広島に所属し、百年構想リーグでは16試合で3ゴールを記録していた。

清水移籍に際して「サンフレッチェ広島から加入することになりましたジャーメイン良です。またサッカー王国である静岡県で、そしてエスパルスでプレーをさせていただけることに感謝しています。これからは、アイスタでエスパルスのために、ゴールネットを揺らせるように頑張ります。よろしくお願いします」とコメントした。

また、広島に向けて「2025シーズンに加入してから約1年半、個人的には思っていたような結果を出せず苦しい時間の方が多かったように感じます」と述べ、こう続けた。

「ファン、サポーターのみなさんも期待してくださっていた分、自分に対して色んな感情があったと思います。そんな中でも、広島の街でみなさんに会えば、頑張れと声をかけていただき、ピッチに立てば鼓舞してもらい、そういう一つ一つの声や声援に何度も助けられましたし、それがルヴァンカップのタイトルに繋がったと思います。このチームで経験できたことを糧に、広島の鉄壁3バックから点を取れるような選手になっていきます。1年半ありがとうございました」