2026年8月9日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J3リーグ第1節で、レイラック滋賀FCとFC岐阜対戦する。

本記事では、レイラック滋賀FCとFC岐阜の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レイラック滋賀FCvsFC岐阜｜試合日程・キックオフ時間

レイラック滋賀FCvsFC岐阜は、8月9日(日)に滋賀のホーム、平和堂HATOスタジアムで開催される。

大会：2026 明治安田J3リーグ第1節

日時：2026年8月9日(日)18:30キックオフ

対戦：レイラック滋賀FC vs FC岐阜

会場：平和堂HATOスタジアム

レイラック滋賀FCvsFC岐阜｜放送・配信予定

明治安田J3リーグ第1節のレイラック滋賀FCvsFC岐阜は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

レイラック滋賀FCvsFC岐阜のおすすめ視聴方法

2026-27シーズJリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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レイラック滋賀FCvsFC岐阜 チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表