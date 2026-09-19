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ラ・リーガ
team-logoセビージャ
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoバルセロナ
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Yuta Tokuma
協力：

【9月20日】セビージャvsバルセロナのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第7節

ラ・リーガ
セビージャ 対 バルセロナ
セビージャ
バルセロナ

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2026-27第7節、セビージャ対バルセロナのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのラ・リーガ第7節が9月20日(日)に開催され、セビージャとバルセロナが対戦する。

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本記事では、セビージャvsバルセロナの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

セビージャvsバルセロナの試合日程・キックオフ時間

セビージャvsバルセロナは、日本時間2026年9月20日(日)にセビージャのホーム、エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアンで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2026-27 第7節
  • 日時：2026年9月20日(日)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：セビージャ vs バルセロナ
  • 会場：エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアン

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNやU-NEXT、大会公式サイトにてご確認ください。

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セビージャvsバルセロナの放送・配信予定

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セビージャvsバルセロナのおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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セビージャvsバルセロナ チーム情報

セビージャ vs バルセロナ 予想スタメン

4-2-3-1
セビージャ crest
セビージャ
SEV
フォーメーション
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
4-2-3-1
オディッセアス・ヴラホディモスオディッセアス・ヴラホディモスキケサラスキケサラスガブリエル・スアゾガブリエル・スアゾアンドレス・ロペスアンドレス・ロペスフアン・イグレシアスフアン・イグレシアスM. SierraM. Sierraホン・グリディホン・グリディユスフ・フォファナユスフ・フォファナルシアン・アグメルシアン・アグメフェリックス・コレイアフェリックス・コレイアteam-logoR. UreW. SzczesnyW. Szczesnyエリック・ガルシアエリック・ガルシアG. MartinG. Martinパウ・クバルシパウ・クバルシX. EspartX. Espartペドリペドリロドリロドリアンソニー・ゴードンアンソニー・ゴードンラミン・ヤマルラミン・ヤマルF. LopezF. Lopezハフィーニャハフィーニャ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
4-2-3-1
セビージャ

先発メンバー

バルセロナ

マネージャー

  • L. Garcia
  • ハンジ・フリック

成績

SEV

SEV - 直近成績

ATH
1-3
ATM
1-3
ESP
1-1
VAL
1-0
COR
0-1
得点（失点）
7/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
BAR

BAR - 直近成績

RAY
5-2
VAL
0-5
FEY
5-1
LEV
2-4
SAN
7-2
得点（失点）
26/7
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

セビージャドローバルセロナ
1
0
4
ラ・リーガ
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
5
セビージャ badge
セビージャ
SEV
2
終了
ラ・リーガ
セビージャ badge
セビージャ
SEV
4
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
1
終了
ラ・リーガ
セビージャ badge
セビージャ
SEV
1
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
4
終了
ラ・リーガ
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
5
セビージャ badge
セビージャ
SEV
1
終了
ラ・リーガ
セビージャ badge
セビージャ
SEV
1
バルセロナ badge
バルセロナ
BAR
2
終了
9得点17
2.5 得点以上の試合5/5
両チームとも得点を挙げた5/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
6600286+2218
2
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
6501176+1115
3
ベティスベティスBET
650186+215
4
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
6411146+813
5
セビージャセビージャSEV
641196+313
6
アラベスアラベスALA
6312116+510
7
デポルティーボ・ラ・コルーニャデポルティーボ・ラ・コルーニャCOR
623197+29
8
アスレティック・クルブアスレティック・クルブATH
521276+17
9
エスパニョールエスパニョールESP
7214101007
10
ラシン・サンタンデールラシン・サンタンデールSAN
62131116-57
11
ラージョ・バジェカーノラージョ・バジェカーノRAY
62131015-57
12
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
6213611-57
13
オサスナオサスナOSA
6213512-77
14
ビジャレアルビジャレアルVIL
61231011-15
15
レバンテレバンテLEV
512279-25
16
ヘタフェヘタフェGET
612337-45
17
エルチェエルチェELC
71241117-65
18
セルタセルタCEL
604236-34
19
バレンシアバレンシアVAL
6114210-84
20
マラガマラガMAL
6033311-83
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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