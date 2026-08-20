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Tsutomu Maeda

セリエA2026-27 最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定｜鈴木彩艶は？

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2026-27シーズン セリエA最新節の試合日程、キックオフ時刻、対戦カードは？テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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2026-27シーズンのセリエAが、2026年8月23日(日)～2027年5月29日(土)まで行われる。

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本記事では、セリエA最新節の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

セリエA最新節の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

インテル 対 モンツァ
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ウディネーゼ 対 コモ
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ジェノア 対 ナポリ
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パルマ 対 カリアリ
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ヴェネツィア 対 レッチェ
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フロジノーネ 対 ユヴェントス
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アタランタ 対 サッスオーロ
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トリノ 対 ACミラン
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ボローニャ 対 ラツィオ
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ローマ 対 フィオレンティーナ
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ACミラン 対 ヴェネツィア
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モンツァ 対 ウディネーゼ
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フィオレンティーナ 対 フロジノーネ
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サッスオーロ 対 トリノ
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ユヴェントス 対 パルマ
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ナポリ 対 コモ
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カリアリ 対 インテル
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ラツィオ 対 ジェノア
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レッチェ 対 ローマ
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アタランタ 対 ボローニャ
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※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびDAZN公式サイトよりご確認ください。

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セリエAの中継予定

2026-27シーズンのセリエAは、引き続きネット『DAZN』と『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信。『U-NEXT』は「サッカーパック」プランでのみ視聴可能だ。一方、地上波・衛星放送によるテレビ放送は予定されていない。

各プラットフォームの月額料金や配信コンテンツは以下の通り。

プラン月額料金(税込)セリエA配信他の主なコンテンツ
DMM×DAZNホーダイ3,480円ライブ＆見逃し配信DMMプレミアム
DAZN Standard
DAZN Standard4,200円ライブ＆見逃し配信ラ・リーガ
ブンデスリーガ
リーグ・アン
明治安田Jリーグ
ACLエリートなどAFC主催大会

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セリエAのおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

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DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通してセリエAを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではセリエA以外にもラ・リーガやブンデスリーガなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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