トッテナム、アルゼンチン代表DFセネシをフリーで獲得。デ・ゼルビ「厳しい環境でも活躍できる」

トッテナムがボーンマスのアルゼンチン代表DFマルコス・セネシを獲得したことを発表した。

ボーンマスでの4シーズンで公式戦128試合に出場したセネシ。一方で、現行契約を延長することなく今夏フリーに。ラ・リーガやセリエA行きの可能性も伝えられたが、トッテナムに加入することが決定し、セネシは以下のようにコメントしている。

「クラブは最初から、なぜ僕を必要としているのか、そして彼らが築き上げようとしているものの一員として僕をどれほど望んでいるのかを示してくれた。とても刺激的で、早く参加したいと思っている。ピッチに立つたびに、ファンの皆さんに誇りに思ってもらえるよう、そしてクラブを本来あるべき場所へ連れ戻せるよう、全力を尽くす。トッテナムでタイトルを獲得したいし、そのためにはできる限りのことをしたい」

スパーズのロベルト・デ・ゼルビ監督は、「マルコスの経験、ボール扱いの巧みさ、そして競争心は、守備力を強化するだけでなく、フォーメーションの柔軟性も高めてくれるだろう」と述べている。

「彼はポゼッション重視のチームでプレーすることに抵抗がなく、試合展開を読む能力に優れ、厳しい環境でも活躍できる性格の持ち主だ」