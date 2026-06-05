2026年6月6日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J2･J3百年構想プレーオフラウンド第2戦で、ベガルタ仙台とカターレ富山が対戦する。

本記事では、ベガルタ仙台とカターレ富山の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ベガルタ仙台vsカターレ富山｜試合日程・キックオフ時間

ベガルタ仙台vsカターレ富山は、6月6日(土)に仙台のホーム、ユアテックスタジアム仙台で開催される。

大会：2026 明治安田J2･J3百年構想プレーオフラウンド第2戦

日時：2026年6月6日(土) 14:00キックオフ

対戦：ベガルタ仙台 vs カターレ富山

会場：ユアテックスタジアム仙台

ベガルタ仙台vsカターレ富山｜放送・配信予定

明治安田J2･J3百年構想プレーオフラウンド第2戦のベガルタ仙台vsカターレ富山は、テレビ放送はなく、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ベガルタ仙台vsカターレ富山のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J2･J3百年構想プレーオフラウンド第2戦は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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